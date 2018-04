Exministro Fausto Herrera: A Contraloría "no le gusta la ley vigente y por eso no le interesa que se cumpla" (AUDIO)

Audio Abril 12 - Fausto Herrera



Reiteró que órgano de control está siendo utilizado como herramienta de persecución política y está actuando fuera de sus atribuciones La Contraloría General del Estado (CGE) estableció indicios de responsabilidad penal contra el expresidente de la República, Rafael Correa, y varios exfuncionarios tras la auditoría a la deuda pública. En este marco, el exministro de Finanzas, Fausto Herrera, lamentó que éste órgano de control esté siendo utilizado como una "herramienta de persecución" y se encuentre actuando fuera de sus atribuciones. Además, reclamó el hecho de que porque a la Contraloría "no le guste la ley", se pase por encima de ella y "no le interese que ésta se cumpla".

El exfuncionario reiteró que se ha mantenido lejos de la vida pública casi un año cuatro meses por problemas de salud. Sin embargo, lamentó tener que regresar por este tipo de problemas. “Yo pensé que podíamos tratar esto dentro de la institucionalidad que tiene el Ecuador. Como todo funcionario público, cuando acepta ese tipo de funciones está dispuesto a que se hagan auditorías a todo su trabajo”.

“Pero cuando las instituciones públicas de control se convierten en otro tipo de instrumentos con otros intereses y se convierten en herramientas de persecución política, uno tiene que salir a dar la cara y a dar otro tipo de respuestas”, recalcó Herrera durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Según el Exministro, esto comienza en julio del 2017, cuando se les impone una glosa de US$77 millones de dólares por pagar intereses al fondo de pensión de los jubilados para que les cancelen. “Esto no lo hicieron los gobiernos de los 90 y 80, nunca pagaron ni la deuda, ni los intereses ni nada y a Fausto Herrera, por pagar, le ponen una glosa de US$77 millones”.

“Está demostrado que como se pagó los fondos de pensiones con bonos del Estado, fue legal, así como fueron pagados los intereses a los que tienen derecho. Si yo no fuera responsable, no hubiera pagado como no lo hicieron los gobiernos anteriores al del expresidente Correa, hubiera habido problemas en el pago de pensiones, descapitalización del fondo, y hubieran tenido más problemas de los que están teniendo o tuvo el IESS en la década pasada”, comentó.

Cuando se comienzan a dar las respuestas técnicas legales y éstas no son tomadas en cuenta y se les manda a hacer un informe y en éste las respuestas no constan, ¿qué significa?, eso no es un debido proceso, ahí hay algo extraño en los órganos de control del Estado, reclamó. “No es una ni dos, son varias veces”.

El Exministro reiteró que la deuda y todos los actos públicos, como dice la Constitución, se manejan apegados a ella y a la Ley, ni más ni menos y todos los funcionarios públicos tienen que cumplir con aquello, y que lo que pasa con la Contraloría es que “asume funciones más allá de lo que le dicen”. “No le gusta la ley, entonces pongo un título relacionado a la normativa del endeudamiento público. Dice: No me importa que esté vigente, me gustaba más la ley vieja”.

“No toma en cuenta la legislación vigente, dice que le gustaba más la legislación vieja. Como no encontraron nada en el manejo de la deuda pública, ponen una observación y le dicen que no les gusta la ley y que la cambien. Le mandan una recomendación a la Ministra de Finanzas para que cambie la ley”, recriminó.

Argumentó además, todos los actos se enmarcan en la Constitución y la Ley, por lo que éstas “no están a capricho” de nadie. “La ley la hizo la Asamblea Constituyente en el 2010, ¿cómo la Contraloría tiene atribuciones –que no son sus atribuciones- de Tribunal Constitucional o de los jueces? Los jueces pueden declarar ilegal, ilegítimo un reglamento y el Tribunal Constitucional puede declarar no constitucional una ley. Eso no debe hacerlo la Contraloría, no tiene esas atribuciones, pero se pone a hacer eso”.

Fausto Herrera reclamó el “mal comienzo” que tuvo este nuevo análisis, por ello es que hay cifras diferentes desde cada sector. “Hay una sola cifra y siempre estuvo publicada en el Ministerio de Finanzas y la serie comenzó desde los 90, cuando comenzaron a hacerse forma estandarizada ese tipo de cifras. La serie siempre fue la misma, desde los gobiernos de los años 90 hasta el año final”.

“La Contraloría ya hizo auditoría de esa deuda, ya puso en sus informes, desde el 2012 al 2014 y del 2014 al 2015, nunca dijo nada. A los 10 años ahora sí comienza a hacer cambios en la ley. Están metiendo todos los recursos de arbitrajes que tiene el Ecuador (Oxy, Singue, et.), como deuda pública. No es válido porque el 290 de la Constitución es claro, es la diferencia entre ingresos y gastos”, manifestó.

El exfuncionario lamentó que hayan confundido a la ciudadanía con criterios de una veeduría “ilegal” que se conformó para dar seguimiento a este proceso. “Hicieron todo un champús. Es una veeduría que tiene miembros que tienen conflicto de intereses muy claros con el manejo de la deuda, son asesores de generadores de bonos, que tienen casas de valores, o que trabajan con el sistema financiero”.

“Sobre el manejo de deuda, la legislación ecuatoriana dice que la deuda no es del Gobierno central, el 40% es del sector público y hay dos formas de manejar estadísticamente, está en los manuales internacionales, no fue inventado por el Gobierno. Hay dos instituciones que avalan ese tipo de comportamiento comenzando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Club de París, Banco Mundial (BM), etc. Hay la deuda agregada y la consolidada”, aclaró.

Explicando que la deuda agregada es la que suma todas las deudas sin importar de quién viene. La consolidada, como su nombre lo dice, consolida en una sola unidad –como hace la contabilidad- “La técnica internacional dice que para hacer los indicadores de ingreso PIB, gasto PIB, deuda PIB, utilice la deuda consolidada porque ese es el indicador macroeconómico que se necesita. Eso dice, nada es inventado”.

Ejemplificó además, con el tema de las ventas petroleras. “La primera transacción se hizo en el 2000 con el gobierno de Gustavo Noboa, la primera que se hizo en el régimen del expresidente Correa fue en el 2009 y ahí se posicionó cómo se va registrando la deuda pública”. Puntualizó que en el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación que y Finanzas Públicas, se establece que las ventas petroleras no son deuda pública, sino contratos comerciales. “Lo dice explícitamente y se lo dijo a la Contraloría, la Contraloría dijo que no estaba de acuerdo con la ley, incluyan eso también”.

“Estamos en un punto en que todos los funcionarios públicos, que están obligados a cumplir la ley y la Constitución, no importa que la cumplan porque mañana la Contraloría les va a decir que no le interesa porque no le gusta cómo está esa ley”, lamentó el Exministro de Finanzas.

Herrera precisó que si se revisa el informe de esta institución, las declaraciones de que tuvieron problemas para acceder a la información sobre las cifras de la deuda, no fueron en el Gobierno anterior, sino en este, el del presidente Lenín Moreno. “Las otras auditorías que se hicieron no tuvieron ningún problema”.

“El decreto de reserva es del 2010 y no aplica a los órganos de control porque hay cláusulas dentro de los contratos en donde dice que tiene que ser auditado, es decir, no le puede decir no a la Contraloría. Tan es así que éste órgano tuvo acceso para hacer las otras auditorías, tuvo la oportunidad de establecer con precisión las cifras, totalmente”, recalcó.

Negó que el endeudamiento llegue a US$65.000 millones de dólares porque para su cálculo están poniendo datos que no deberían estar ahí. “Las cifras siempre estuvieron publicadas en la web del Ministerio de Finanzas y en el Banco Central, no se mantuvieron como reservadas para la Contraloría General del Estado, en mi gestión, tuvo acceso completo a esos documentos. Los hechos que narran dentro del informe, ocurrieron en este periodo”.

“Yo le pregunté al exministro Patricio Rivera por qué hubo ese tipo de cosas y me pasó el informe completo explicando por qué hay esa emisión: ¿Sabía que en el 2006 hubo contingencia en la reserva monetaria internacional? Porque tuvimos todas las demandas internacionales de arbitraje comenzando con la Oxy, que era US$4.000 millones de dólares. Entonces, podían comenzar los embargos a las cuentas de la república”, detalló.

Además, en el 2008-2009, precisó, con la renovación de los bonos de la deuda externa, se tenían preparados los juicios, es decir, que se tenía información privilegiada y podían hacer una demanda al Gobierno ecuatoriano, pero no fue una información reservada para la Contraloría. “Si no le dieron la información reservada a la Contraloría, cúlpeles a los que no le dieron, pero no diga que por mantenerlos en reserva no pudieron tener información, fue porque no le dieron”.

Cabe recordar que la misma ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, reconoció que la deuda pública no rebasa el 40%, pero aun así se cuestiona a los exfuncionarios. Ante aquello, Fausto Herrera lamentó que el daño se esté haciendo, no solo a quienes estuvieron dentro de este tema en el Gobierno anterior, sino a la economía del país.

“Dada la situación y dado el informe con las conclusiones y las recomendaciones a las que llega, el Gobierno central, los GADs, no pueden desembolsar un solo centavo de deuda pública en este momento porque el que firma puede irse preso. Eso implica que, en los próximos meses vamos a tener problemas en la economía por problemas de liquidez”, indicó.

Aseverando además, que no solo Viteri, sino también el exministro Carlos de la Torre, están conscientes de que no existe tan sobrendeudamiento. “Ellos hablan de que es una cifra menor al 40% y es verdad, es menos de ese porcentaje según la legislación vigente actual, sin meter lo que quieren poner los veedores, que hicieron framing mediático para imponer cualquier cosa que no es técnica ni legal en la República del Ecuador”.

Explicó que no es solo un problema de Fautso Herrera, “es un problema personal a los funcionarios del ministerio de Economía. No son los funcionarios que vinieron del gobierno anterior, son funcionarios de 20 y 25 años”.

Sostuvo que son cerca de 15 familias que están teniendo problemas y “son cuestionados por gente política que nunca ha manejado finanzas públicas”.

Por último, rechazó “nos ponen responsabilidad penal, sin determinar cuál es el perjuicio del Estado. ¿Dónde está?. Ni la Fiscalía ni la Contraloría tiene claro qué delito se nos imputa”.

(JPM - PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio