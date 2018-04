Viviana Bonilla: "Seguiré al frente de la vicepresidencia de Asamblea Nacional"

Explicó que con la propuesta de restructuración del Legislativo "plantearon el reparto, pero como no consiguieron los votos la retiraron La asambleísta Viviana Bonilla aseguró que continuará como primera vicepresidenta del Legislativo y que "la supuesta oposición no logró los votos necesarios" para la reorganización de la Asamblea Nacional. En su caso, dijo, "mi puesto me lo dio el propio Pleno de la Asamblea y si alguien cree que lo debo dejar, entonces que se lleve el debido proceso".