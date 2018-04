Prisión preventiva para conductor que arrastró a agente de CTE con su auto

Se entregó a la justicia y admitió la agresión José Gálvez, Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), informó que Jipson P., quien arrastró con su auto a la agente Angélica Martínez el fin de semana pasado por haberle llamado la atención, se entregó a la justicia, admitió el hecho y se le dictó prisión preventiva.

A las 02:00 del pasado domingo 8 de abril, la agente Angélica Martínez Grueso realizaba controles en la ruta Portoviejo-Crucita. Durante su jornada, la agente llamó la atención a un conductor por aparentemente estar conduciendo en estado de embriaguez.

El chofer arrancó el vehículo, llevándose consigo a la uniformada, quien se aferró a la puerta del auto para evitar una tragedia mayor. Sufrió hematomas, laceraciones y un corte en la frente.

Un día después, 9 de abril, se identificó al conductor del vehículo y para el martes ya se retuvo al automotor, tras el allanamiento a un inmueble en Portoviejo (Manabí) por parte de la Fiscalía y Policía Nacional.

Ayer, José Gálvez, Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), dio a conocer, en su cuenta de Twitter, que el ciudadano Jipson P. se entregó a la justicia, y de manera expresa admitió que agredió a la Cabo Angélica Martínez.

Jipson P. llegó aproximadamente a las 16h15 de ayer a las instalaciones de la Fiscalía para entregarse a las autoridades de manera voluntaria y rendir su versión de los hechos. La diligencia la realizó junto a su madre.

“Es duro para una madre saber que su hijo va a ir a la cárcel, me duele mucho y me deja devastada, pero por otra parte también me siento orgullosa que él llegue a dar la cara y demuestre que puede asumir la responsabilidad de sus errores”, exclamó la progenitora.

El fiscal provincial, Enrique García, manifestó que luego de que se denunciara el hecho se dispuso la investigación y al día siguiente del hecho (lunes) con la orden de un juez se allanó una propiedad en la parroquia San Pablo, de Portoviejo, donde se encontró el vehículo implicado en el suceso.

Así mismo, dijo el fiscal que mediante las investigaciones se logró identificar al conductor del automóvil implicado en el hecho.

Por su parte, el fiscal Luiggi Miranda, quien se encuentra encargado del caso, detalló que mediante la labor de los investigadores se logró establecer contacto con los allegados al sospechoso, quien decidió entregarse de manera voluntaria en la Fiscalía de Portoviejo para responder por el incidente.

Miranda detalló que la investigación en contra de Jipson P. se maneja bajo la figura de ataque y resistencia y en ese momento (ayer) el sospechoso no se encontraba detenido de manera formal, sino privado del libre tránsito por un lapso de 8 horas hasta que se le realizara la audiencia de formulación de cargos y el juez dictaminara su situación legal.

En la Fiscalía también estuvieron presentes representantes de la CTE, a quienes Jipson P. dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho y pidió disculpas a ellos y a los fiscales García y Miranda.

Jipson P. indicó que lo que pasó se dio en un momento de nerviosismo y también pidió hacerle llegar sus disculpas a la cabo Angélica Martínez, quien fue la que resultó herida.

El juez penal dictó la prisión preventiva en su contra.

Con información de Ecuadorinmediato, El Diario y Twitter José Gálvez

(PAY)