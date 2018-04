CUESTIONAMIENTOS: "¿Por qué pasan 19 días tratándoles bien y los asesinan sin motivo?": hermano de Paúl Rivas

Pide que Gobierno esclarezca sus acciones ejecutadas para descifrar "si hubo algo para que los secuestradores cambien de actitud" Ricardo Rivas, hermano del periodista Paúl Rivas quien fue asesinado por grupos irregulares junto a Javier Ortega y Efraín Segarra, manifestó la necesidad de que el Gobierno esclarezca y transparente las acciones que se llevaron a cabo durante el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Entre sus inquietudes, dijo, está el lapso de tiempo entre la última vez que se tuvo contacto (7 de abril), hasta que empieza a circular las noticias de que han sido asesinados. "No se sabe qué paso, porque en las fotografías no están maltratados. Por qué se pasan 19 días tratándoles bien para asesinarlos sin ningún motivo, eso no me queda claro", anunció.