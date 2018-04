LAMENTABLE: "Guacho" secuestró a otros dos ecuatorianos más, confirma Ecuador

Vía whatsapp se hizo llegar prueba de vida a autoridades ecuatorianas El Ministro del Interior, César Navas, confirmó el secuestro de dos personas, de quienes no se conocen su identidad ni nacionalidad. En una grabación entregada la noche de ayer, por medio de WhatsApp directamente desde "Guacho" a las autoridades ecuatorianas, el hombre raptado pide la asistencia del Presidente de la República, Lenin Moreno, para que cumpla con la liberación de los detenidos de su grupo.

Navas señaló que, a través del canal de comunicación con alias "Guacho" ha hecho llegar información el día de ayer en horas de la noche sobre un nuevo secuestro de dos ciudadanos.

"Por este canal de comunicación llegó un video de prueba de vida de una pareja, de las que se desconoce sus nombres y nacionalidad", dijo el Ministro, quien precisó que “es la primera vez que alias ‘Guacho’ nos envía una prueba de vida directamente a nosotros por el canal de comunicación, no como en otras ocasiones que lo hacía a través de medios de comunicación colombianos”, señaló el Ministro.

"Nos piden liberar a estos delincuentes, estos son nuestros enemigos, estos son los cobardes, sanguinarios y agresivos, que lo unico que buscan es robarnos la paz y la tranquilidad de nuestra nacional", dijo.

En el video difundido por las autoridades ecuatorianas, el hombre secuestrado le pide al Presidente de la República que actúe.

"Señor Presidente, se le dice a usted que, por favor, nos ayude, nos dé la mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas, nosotros tenemos hijos, tenemos familia, tenemos que ir a ver a Ecuador, nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra, por favor, señor Presidente, denle lo que ellos quieran, nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema, por favor, señor Presidente dennos la mano, usted tambien es padre, ayudenos, vea nosotros no tenemos nada que ver con estos problemas, con esta guerra, solo queremos regresar a nuestra casa y ver a nuestros hijos, no tenemos nada que ver en este problema que tiene usted, por favor, deles lo que ellos quieran, para que nos suelten y nos dejen libres y no nos pase lo que les pasó a los periodistas", dice en la grabación.

El Secretario del Interior pidió ayudar para identificar a estos ciudadanos.

"Ecuatorianos no piden liberar a estos delincuentes, estos son nuestros enemigos, estos son los cobardes, sanguinarios y agresivos, que lo único que buscan es robarnos la paz y tranquilidad en nuestra nación. Lo hacen bajo su único objetivo, sacar su droga por el Ecuador, por el río Mataje. De forma decidida, desde el año anterior frenamos este tráfico y hoy tenemos su arremetida y represalia, que es dolorosa, que ha cobrado vidas. Estos son “Los Guachos”, declarados los enemigos del Ecuador", mencionó.

Calificó a los autores del nuevo rapto como "cobardes", pues se valen de escudos humanos para querer chantajear al pueblo ecuatoriano.

"Quieren robarnos la paz que hemos vivido, pero no lo vamos a permitir. Ya nos quitaron a 7 de los nuestros, pero somos 16 millones de ecuatorianos que como un puño vamos a derrotar a estos narcotraficantes", sostuvo.

Navas advirtió que no debería sorprender que busquen, de inmediato, atentar contra la vida de estos ciudadanos inocentes, "porque son sanguinarios, crueles, son inhumanos, por eso pedimos tambien al Gobierno colombiano, reunido ayer con sus pares ecuatorianos, se cumplan de inmediato con los comprimisos acordados para juntos derrotar a esta mafia".

"Que quede claro a las autoridades colombianas, sin su colaboración real y decidida estos delincuentes seguirán atentando contra la paz de las dos naciones hermanas, somos 16 millones de ecuatorianos y 50 millones de colombianos, nuestra fuerza vencerá sobre estos asesinos", manifestó, al tiempo de recalcar que "somos 16 millones de ecuatorianos y 50 millones de colombianos, nuestra fuerza vencerá sobre estos asesinos".

En la comunicacion realiza anoche por la vía whatsapp, el número de contacto "intenta nuevamente jugar con Ecuador, pretende que cumplamos con sus exigencias, caso contrario, nos comunican que enviarán el video a los medios de comunicacion colombianos, tal como fue su forma de operar en el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores del diario El Comercio", aseguró Navas.

"¡Basta! Ya no caeremos en su juego macabro, ejerceremos toda la presión militar y policial necesaria para recuperar la calma en la zona fronteriza", respondió César Navas.

"Vamos con todo, como lo dijo el señor Presidente de la República “La paz del Ecuador no se negocia con asesinos” Tienen toda la intención de seguir jugando con nuestra nación, pero repito “con La Paz del Ecuador no se negocia”, reiteró

"A alias Guacho le reiteramos que se equivocó de enemigo, lo buscaremos, lo capturaremos y pagará por todos sus crímenes cometidos ante la justicia", garantizó.

"Por este último acontecimiento, el presidente ha convocado a reunión de consejo de seguridad pública y del estado, estaremos el día de hoy a las 10h30 en el Palacio de Carondelet, vamos a definir como estado cómo proceder ante esta nueva amenaza", indicó el Secretario de Estado.

Finalmente, precisó: "Hoy más que nunca debemos mantener la unidad nacional, como un solo puño, demostrar la fortaleza de nuestra nación, vamos con las Fuerzas Armadas, junto a nuestra Policía Nacional a trabajar incansablemente para combatir a la narco delincuencia sanguinaria y despiadada".

(PAY)