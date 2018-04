EXIGENCIA: Madre de Paúl Rivas pide renuncia de presidente Moreno y ministros (VIDEO)

"Ellos dijeron que querían tranzar y no lo hicieron porque no les dio la gana", reclamó La indignación y el dolor de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, se hace cada vez más evidente. El asesinato de los tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio ha suscitado reclamos desde varios sectores en contra del Gobierno. Guadalupe Bravo, madre de Paúl, en breves declaraciones a CNN, mostró su rabia y dolor pidiendo la renuncia del presidente de la República, Lenín Moreno, y de los ministros que han estado al frente de coordinar acciones frente a estas situaciones.

“Por eso les odio, les detesto, ellos son unos criminales, mentirosos, farsantes. No puedo decir nada más. Espero que, con esto, sea la conciencia de cada gobernante, que piense y vea lo que hicieron, no nos hicieron caso. Nos recibían por figurar y nada más, no porque sentían algo en el corazón. Pero hay un Dios, Dios sabrá cobrarles porque también son padres de familia y tienen hijos”, lamentó.

Ante la pregunta de la periodista acerca de que si el Presidente de Ecuador no siente, verdaderamente, la muerte de los tres periodistas, la señora contesta: “Yo sé qué piensa (Lenín Moreno), pero del dicho al hecho, olvídese. Ellos dijeron que querían tranzar y no lo hicieron porque no les dio la gana. Prefirieron que sus víctimas sean tres ecuatorianos para ellos sentarse en sus bancas y estar felices”.

“No va a ser muy tarde, algún día tienen que pagar todos sus errores y no solo con mis hijos, no solo con los padres, ni con los hermanos, sino con el pueblo en general, que les odia porque no hicieron nada. Fue solo un seguimiento de este gobierno”. Para la señora, el Presidente de la República, debería renunciar. “Por supuesto. Todos esos sinvergüenzas porque no sirven para nada. Ineptos”. (JPM)