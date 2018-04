Ricardo Camacho: "Por "ultimátum" de Presidente Moreno, "Guacho" se molestó y secuestró a dos ecuatorianos" (AUDIO)

Audio Abril 17 - Ricardo Camacho



Por ello, analista de seguridad piensa que será muy difícil retorno de equipo periodístico asesinado en frontera norte El analista de seguridad, Ricardo Camacho, se refirió a la situación en la frontera norte, luego del secuestro de una pareja y los acontecimientos que han sucedido en este sitio. Alertó que va a ser muy difícil el retorno de los cadáveres, más aun luego del ultimátum que diera el Presidente Moreno a "Guacho". "Se molestó más con el ultimátum y acaba de secuestrar a dos civiles ecuatorianos. Él se da el poder de retener cuando quiere y él es el que dirige el panorama".

Mencionó que “el país está conmocionado, nadie se esperaba una rueda de prensa del ministro del Interior indicando que una pareja de ecuatorianos sencillos están en manos de “Guacho”, vivimos un problema muy complicado”.

Señaló que en el último comunicado que emitió alias “Guacho”, “si es que es verdadero, dice que no puede entregar o no se arriesga a entregar los cadáveres al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); la oficina regional está en Perú y abarca las oficinas de Ecuador Perú y Bolivia, acá en Ecuador tenemos un jefe de misión. “Guacho” señala: miren no les puedo entregar los cadáveres porque me están haciendo operativos militares, es decir, yo no puedo salir porque me van a capturar”.

“Lo que hace el CICR cuando interviene, y firmó un acuerdo con el ministro del Interior el fin de semana, es que, el CICR está en 1969, es un organismo muy conocido por el M19, las FARC y el ELN y por todos los grupos armados. “Guacho” lo conoce al CICR por sus supuestos 10 años de militancia en las FARC”, acotó.

Por ello, aseguró que “Guacho” se queja “de que le hacen operativos y encima le mandan más tropas. No le estoy defendiendo a “Guacho”, pero con este nuevo secuestro pide la liberación de “Cuco”, que es su lugarteniente, su brazo derecho y sus dos acompañantes. Si “Guacho” no hubiera nunca negociar, esa es la tesis que mantiene el gobierno ahora, ¿por qué vuelve a pedir la liberación de “cuco” y sus compadres? Él quería que lo liberen, pero rompieron los anillos de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, se intentó hacer un rescate y les fracasó; y como estos son delincuentes, cogieron y ejecutaron a los pobre rehenes”.

Camacho explicó que “Guacho” tiene una militancia de más de 10 años. “Tiene una pequeña formación política, entonces rompe el estatus quo. Entonces, algo falló en la frontera. Cuando el presidente Lenín Moreno nos dice hubo demasiada permisividad en el gobierno anterior, está diciendo cosas muy duras, en el fondo está diciendo que el Ecuador permitía que se trafique droga en el Ecuador, ¿Quiénes controlaban las fronteras? la fuerza pública”.

Por otro lado, expuso que México cometió un grave error. “El 6 de diciembre de 2006 al presidente Calderón se le ocurre decir que su sexenio iba a ser el más seguro y declara la guerra contra el narcotráfico, después de seis años cosecha más muertes, más carteles y más droga. No estaban preparados, pensó que los narcotraficantes eran 4 delincuentes con 4 armas, pero tenían un control político con gobernadores corrompidos”.

“Cuando Ecuador decide ajustar los controles en la frontera norte, ¿por qué se decide? ¿Se le hace una presentación al Presidente Moreno y se le dice lo que está ocurriendo en la frontera norte? ¿Se le presentó los escenarios? Vamos a ajustar los controles, pero esto significa que no vamos a pegarle duro a “Guacho” al crimen organizado en general porque la droga de Colombia, Perú y Bolivia tiene que salir por Brasil o Ecuador”, agregó.

El analista recordó que con el Pablo Escobar ecuatoriano no se utilizó operativos para capturarlo, sino que se le puso una agente falsa. “Sabían que su debilidad eran las mujeres guapas, le conquista y le hace cruzar la frontera. Eso es utilizar la inteligencia”.

Insistió en la necesidad de saber si se le presentaron todos los escenarios al Presidente Moreno para poner mayor control en la frontera norte. “Enfrentar al crimen organizado va a significar que se van a molestar, va a ocurrir lo mismo que México, nuestras Fuerzas Armadas no están capacitadas para enfrentar al crimen organizado, carecemos de doctrina y de una ley que regule el uso de la fuerza”.

“Estoy completamente seguro que no se presentaron al momento, los escenarios que significaban enfrentar al crimen organizado en el Ecuador. Es hora de repensar en otros temas, ¿legalizar el tema de la droga? 95% de la droga va a al exterior, la droga sucia se queda, como la H que es una mezcla de porquerías”, agregó.

De igual manera, destacó que ha pedido una audiencia con el Primer Mandatario para hacerle saber estas alertas, “para darle nuestra visión de las personas que trabajamos en seguridad y poderle dar una visión”.

Manifestó que Colombia conoce muy bien al CICR, “mientras que en el Ecuador tenemos el lenguaje de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Internacional, lo que existe es un movimiento internacional de la Cruz Roja con tres componentes: el Comité Internacional de la Cruz Roja que trabaja en conflictos armados internacionales internos, la Federación de Desastres Naturales y la Sociedad Nacional para ser Auxiliares de los Poderes Públicos”.

“El Ecuador carece de una ley que regule el uso de la fuerza pública, que alguien me explique de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea o de la Secretaría Jurídica de la Presidencia en base a qué ley están saliendo los militares a usar el arma y el uso de la fuerza en la frontera”, puntualizó.

Finalmente, Ricardo Camacho sostuvo que no se puede dar en las próximas horas el retorno de los cadáveres ya que “Guacho” dijo que no se han dado las garantías necesarias y el CICR no acepta si todas las partes inmiscuidas no están de acuerdo. “Es un organismo intermediario neutral que si no tiene el consenso de las partes en conflicto, nunca va a actuar. Únicamente lleva su vehículo con el emblema de la Cruz Roja”.

