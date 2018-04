Pensar que esto acaba cuando "Guacho" esté abatido es un error, señala Fabricio Villamar (AUDIO)

Audio Abril 17 - Fabricio Villamar



Respuestas no deben ser solo militares, pide presencia real del Estado atendiendo a pobladores de frontera Fabricio Villamar, asambleísta de Creando Oportunidades (CREO), advirtió que es un error la personalización del conflicto. "Si se sigue pensando que esto se acaba cuando "Guacho" esté abatido, volvemos a cometer un error, saldrán otros "Guachos"", aseveró el asambleísta, quien dijo que Ecuador se enfrenta a un conflicto bélico con un grupo narcoterrorista. Para el legislador, el Estado ecuatoriano debe tener una capacidad de respuesta inmediata y no solo militar, "se necesita una presencia real del Estado en respaldo de los ciudadanos", especialmente, en zona de frontera.

“No podemos buscar culpables, culpable es la persona que jaló el gatillo, sin embargo, se pueden establecer responsables, esa es una categoría semántica diferente, pero es necesaria para ver tener claro qué es lo que puede hacer la Asamblea”, aseguró Villamar, quien aclaró que el Poder Legislativo no está a cargo de las negociaciones, ni de disponer marcha o no de efectivos policiales o militares dentro de la zona.

“En un gobierno presidencial, la Asamblea no toma esas decisiones, sino el Presidente de la República”, mencionó.

Villamar dijo que la competencia para el relacionamiento internacional, la defensa del territorio y habitantes es competencia del Presidente de la República.

“En tal sentido, es necesario establecer si los funcionarios del Presidente de la República han cumplido con su encargo o no, ahí entra la Asamblea, puede verificar si es que los funcionarios han estado a la altura del reto y si han cumplido los encargos tanto de la protección de los ciudadanos como del relacionamiento internacional de Ecuador”, mencionó.

“Esto no es algo que le está pasando a Alianza PAÍS, al Gobierno, es algo que le pasa al Estado ecuatoriano”, agregó el legislador, por eso se necesita unidad de los estamentos para enfrentar el problema.

“Lo que no significa que haya, de nuestro lado, aceptación de que lo hecho por los ministros, hasta el momento, es lo correcto”, esclareció.

Sobre la posición de Colombia, que habría mentido al Ecuador sobre el asunto de frontera, Fabricio Villamar manifestó que se debe analizar a varios responsables.

“A la parte colombiana, Mataje arriba, puedes decirle que han mentido hasta el punto donde revelan la verdad, lo mismo pueden decir de los funcionarios ecuatorianos, que recibieron información antes, que dijeron que no habían confirmado, debió pasar más de un día y medio para que asuman la pérdida de la vida de tus colegas, si de mentira se trata, efectivamente, aquí no se han dicho todas las verdades”, aseveró.

Ecuador puede aplicar sus acciones hasta la frontera con Colombia, “lo otro es peor, el generar un conflicto internacional porque nos han mentido, porque no nos dijeron la verdad, porque no nos dijeron toda la verdad a tiempo, no creo que nos conduzca a un mejor momento para el enfrentamiento del problema”.

El Estado está en un conflicto armado, indicó Villamar, quien recalcó que el enemigo no es otra nación, sino un poder que maneja armas, preparación militar, conoce mejor el terreno y que no juega con las reglas de la guerra internacional.

“Esta gente es despiadada, no puedes sentarte a intentar conversar con alguien que no tiene los mismo valores que tú. Es un error la personalización del conflicto, si se sigue pensando que esto se acaba cuando “Guacho” esté abatido, volvemos a cometer un error, saldrán otros “Guachos”, el problema no está en el insurgente, en el guerrillero, lo real es que tenemos un conflicto bélico con un grupo narcoterrorista, en la frontera norte, que está penetrando en territorio ecuatoriano”, precisó.

“Si no asumes la peligrosidad del momento, cometemos el error de pensar que mañana no va a existir una amenaza en las grandes ciudades, en un centro comercial, colegios, puente, ese es el riesgo que corremos”, advirtió Villamar y pidió ser proactivos, ya que considera que, al momento, “estamos siendo absolutamente reactivos”.

Acerca de la audiencia en la que se recibió al Consejo de Seguridad, conformado por tres generales, el asambleísta precisó que los integrantes les dijeron que “si la Constitución establecía la salida de la base de Manta, había que reemplazarla con algo, resulta que ese reemplazo con algo que no llegó, con algo que permita tener inteligencia, control, información”.

“No me estoy refiriendo a que sacamos a los gringos y metamos a los franceses o ingleses, estoy diciendo sacamos a los gringos, pero no perdamos la capacidad de investigación y de protección del Ecuador”, mencionó.

Para Villamar, es necesario el respaldo del Estado al habitante de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos.

“El agricultor necesita tener paz para producir, el pescador necesita tener paz para pescar ¿qué es lo que nos está pasando? Por primera vez, estamos sintiendo el efecto de los desplazados por un conflicto bélico”, precisó.

“Si vamos a esperar, para preocuparnos, que esté dinamitado el puente de Guayllabamba, el puente de Las Juntas, caídas las líneas de transmisión o roto el oleoducto otra vez, habremos perdido el tiempo, tenemos que tener una capacidad de respuesta inmediata, la respuesta no es solo militar, se necesita una presencia real del Estado en respaldo de los ciudadanos”, opinó.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre qué se debate en la Asamblea Nacional sobre este tema, Fabricio Villamar respondió: “Mi pedido sobre esto a la Presidenta de la Asamblea, en primer lugar, convoque a todas las fuerzas políticas para poder enfrentar esto en la unidad, esa es una acción responsable, es lo sano y se lo está haciendo de esa manera”.

“Desde el punto de vista político, enfrentar esto desde la unidad, no implica aceptación de que lo que los ministros han hecho está bien, me parece que se necesita transparencia, eso es parte del debate”, indicó.

Habrá apertura para la corrección de las leyes de seguridad y defensa “porque el concepto de la inteligencia, que se manejó durante la vigencia de la Ley de Seguridad Nacional, hacía que la SENAIN recopile la información generada por Marina, Aviación, Ejército y Policía, la entregaba al Presidente de la República, el Presidente de la República convocaba a COSENA, COSENA elaboraba los escenarios y le entregaba al Presidente para que el Presidente disponga la actuación hasta eso ya nos secuestra otros tres periodistas”.

“Se necesita una capacidad de respuesta mayor y si esto necesita una capacidad de respuesta mayor y, si es que esto significa la reforma a la normativa, hay que emprender la reforma a la normativa”, añadió.

Otro de los temas a debatir es la responsabilidad sobre lo ocurrido.

“Hay que hacer un ejercicio de las responsabilidades anteriores, actuales y futuras, en esas, comparecemos entre las actuales y futuras, hay que aceptar esto con lo que se viene, el día de mañana podría decirnos que la Asamblea no estuvo a la altura de las circunstancias y hay que estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Además, escuche en la pestaña de AUDIO:

Estudio de FLACSO sobre dinero del narcotráfico

(PAY)