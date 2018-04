Alcalde Jorge Zambrano: Pese a reactivación económica y turística en Manta, Gobierno no priorizó obras (AUDIO)

Audio Abril 17 - Jorge Zambrano



Resaltó que cifras de este 2018 han sido superiores a las obtenidas en años anteriores al desastre Dos años se cumplieron del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, del pasado 16 de abril del 2016 que sacudió a Manabí y Esmeraldas. El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, destacó la reactivación económica y turística que ha levantado a la ciudad tras este desastre, sin embargo, reclamó por el centralismo y paternalismo que, según dijo, existe en el Gobierno, que hizo, entre otras cosas, que algunas obras no se prioricen.

“El tiempo pasa y podemos decir que, en materia de infraestructura, gran parte de los problemas que se suscitaron están resueltos, algunos están pendientes de terminar, pero van avanzando. Lo más difícil son las secuelas que deja la pérdida de vidas humanas de los más de 600 ciudadanos que perdieron la vida en ese desastre. Más de 200 fueron de Manta”, comentó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Aseverando además, que a los familiares de quienes murieron se les ha dado el apoyo necesario y el ánimo para que continúen con sus vidas por quienes se quedaron. “Todos tenemos un nieto, un hermano, una madre, un padre que se quedaron con nosotros y hay que seguir luchando. Hay que sacar fuerzas de lo más profundo para poder salir”.

Indicó que la ciudad está reactivada y que los comerciantes de Tarqui, que fueron afectados, fueron reubicados en una nueva infraestructura que se construyó con recursos provenientes de la Ley de Solidaridad. Quienes pertenecen al turismo, dijo, se ubicaron también en otros espacios con nueva infraestructura hotelera, mientras otros están esperando aún los créditos que se les prometió. Manifestó que el sector pesquero no fue mayormente afectado más allá del temor que se tenía sobre un posible tsunami tras el terremoto.

“Podríamos decir que la ciudad está reactivada, desde el punto de vista psicológico, me imagino que durará muchos años para que se puedan recuperar”, indicó. En cuanto a cifras, el Alcalde precisó que se deben tomar en cuenta varios ángulos, por ejemplo, en infraestructura (servicios básicos, alcantarillado, etc.) estaría por sobre el 80% de recuperación. “Los sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado antiguos de Manta –que tienen más de 50 años- incluso por su obsolescencia, nos estaban provocando permanentes problemas de contaminación en los cauces y en las playas”.

“Con la Ley de Solidaridad aprovechamos para, no solamente reacoplar las tuberías que se desacoplaron, sino cambiar todo integralmente. Eso generó cierta reacción de desesperación de la ciudadanía porque lo que quiere es que le arreglen las cosas de un día para otro y volver a trabajar, pero teníamos que tomar la decisión que tomamos en vista de que era importante aprovechar la coyuntura del daño que se causó por este terremoto para cambiar todo”, detalló.

En cuanto al turismo, el burgomaestre comentó que existen cifras superiores a los años anteriores al sismo. Recordó, sin embargo, que en el 2016 fue uno de los sectores más afectados. “En abril estábamos en plena temporada de vacaciones de la Costa y luego vinieron las de la Sierra, que provoca mucho movimiento en la ciudad. Ese año sí fue muy malo, pero en 2017 tuvimos una recuperación muy importante. En lo que va de 2018, las cifras están muy por encima de los promedios anteriores”.

“Quizá por todo lo que se vino haciendo en conjunto con la inversión privada. Me imagino que hasta por solidaridad algunos inversionistas vinieron a la ciudad. Hay nueva infraestructura de servicio turístico y hotelero, de diversión, hay restaurantes, plazas de comida nuevas, etc. Este año también hemos recibido a más cruceros. Podemos decir que, turísticamente hablando, de alguna forma hemos salido ganando”, refirió.

Para Zambrano, el gran problema del país no es la corrupción, pese a que tiene que ser combatida y exterminada, sino la estructura del Estado que es la que provoca la corrupción. “Cuando el poder económico y político está concentrado en pocas manos, hace que se tomen decisiones inadecuadas. En el país, a lo largo de la historia, se han hecho inversiones que han provocado desperdicio por esas malas decisiones, que la misma corrupción sin justificarla”.

En Manta, dijo, se tiene una inversión de más de US$1.500 millones de dólares en una plataforma en donde debió haberse construido una Refinería. Desde su punto de vista, esos recursos están “botados”. “Nosotros los ciudadanos pagamos impuestos todos los días, pero eso se va a una caja común que cualquier persona que sea Presidente tiene la facultad de administrar, por sí mismo, todos esos recursos provenientes del petróleo, etc.”.

“¿Cómo va a entender un Ministro, por ejemplo, los problemas de educación de la escuela más pobre de mi ciudad? Nosotros tenemos enormes problemas de educación, de salud, de seguridad. Pero mientras no tengamos la capacidad, localmente, de gobernar nuestras ciudades, estas cosas no van a cambiar. Por eso es necesario mirar el país en una forma diferente y no enredarnos en los discursos tradicionales”, reflexionó.

Manifestó que, como Municipio, solicitó al Gobierno central y al Comité de Reconstrucción las obras que, desde la localidad, sabían que tenían que ser prioritarias. Para eso, se pidió recursos para el nuevo Centro de Comercio para los vendedores, arreglo de la infraestructura de agua y alcantarillado, vías, etc. “Nosotros no decidíamos qué priorizar y qué no. Entonces, paralelamente a lo que nosotros solicitábamos, el Gobierno también decidió, por cuenta propia, hacer inversiones que ellos consideraron importantes”.

“Por ejemplo, invertir en sistemas de seguridad con unas alarmas para detectar tsunamis. Ya se han hecho varios ejercicios y, en realidad, no ha sido tan efectiva esa inversión que se realizó. Pero que sea malo o bueno no lo voy a discutir, pero tenemos que priorizar si tomamos en cuenta que todavía tenemos familias que no han recibido el bono de la vivienda, que no les han reparado su casa, etc.”, señaló.

El Alcalde mencionó que, desde la localidad, no se podía tomar ninguna decisión porque lo que les dijeron fue que utilicen sus recursos para hacer obras y que luego les devolvían. “Nosotros invertimos US$6 millones de dólares, nos han devuelto US$1 millón 440 mil. Cuando vinieron los auditores de la Contraloría nos empiezan a decir que por qué utilizamos el dinero para una cosa que no era emergencia”.

“Yo no entiendo, nos dan la autorización a través de un decreto de excepción y emergencia y luego nos dicen que la partida no se podía utilizar para la emergencia. Creo que hay una cosa de carácter conceptual que utiliza un auditor y nos hace ver, ante la comunidad, como que manejamos mal los recursos. Entonces, que vinieron recursos, sí, pero que los hayan manejado de manera óptima no lo sé porque como Municipio no tuvimos la intervención en contratos o en la decisión de las inversiones”, ratificó.

Según mencionó, los problemas que ha vivido Manta en estos dos años han sido muy fuertes. “Me ha tocado ver la frustración del vecino de ver que rompen aquí y acá, pero que no hacen más nada porque no hemos podido manejar los recursos de manera directa. De haberlo hecho directamente pues habría podido responder de las cosas que se hayan hecho mal o bien en este proceso”.

El burgomaestre recordó que el eslogan que utilizaba la ciudad era “Manta se levanta”, pero destacó el hecho de que la ciudad ya se haya levantado. “Podemos decir que la gran mayoría de sectores productivos están reactivados. Por ejemplo, el turismo ha mejorado –sus cifras lo demuestran- el sector pesquero no se afectó mayormente y los comerciantes ya están reactivados”.

“Se generó un fenómeno muy interesante. Nosotros teníamos un centro de comercio popular en Tarqui muy tradicional. Era un lugar en donde todo el mundo quería estar, por eso las calles, las aceras, los portales eran tomados por los vendedores y era una masa de ellos imposible de reordenarlos, pero cuando se provocó el desastre y los comerciantes tuvieron casi la obligación de salir de allí, se dispersó el comercio y se activaron algunos centros de comercio en otras parroquias”, relató.

Detalló además, que los comerciantes mayoristas de Tarqui, por su cuenta, solicitaron un terreno público que pertenecía al Banco Central para ocuparlo, posteriormente, con furgones y con inversión, pudieron reconstruir algunos espacios para el comercio. Ese sector se llama “Nuevo Tarqui”. “Entonces, la iniciativa privada, la inventiva se fue dando de manera positiva”.

“Yo creo que el sector privado tuvo un rol importante. Lo malo fue el discurso muy paternalista (del Gobierno) de que se les iba a dar todo porque, cuando uno dice ‘casas para todos’, cuando uno no recibe la vivienda, la promesa no se cumple. Entonces, un discurso demasiado paternalista no es lo más prudente. Hay que ayudar a aquel que necesita, sí; pero hay personas que, por sí mismas, pueden salir adelante”, señaló. (JPM)

Foto: Oromartv