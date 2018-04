"¡Qué no los deje morir!" piden familiares de pareja secuestrada

Aseguran que se fueron de paseo a cobrar dinero de una venta La familia de Katty Vanesa Velasco Pinargote, de 20 años, y Oscar Efrén Villacís Gómez, de 24, secuestrados en la frontera norte por alias ‘Guacho’ piden al Gobierno de Lenín Moreno que "no los dejen morir". Entre jueves y viernes recibieron un mensaje de respuesta bastante extraño a la pregunta de ¿cómo estaban?

“Tiene una niña recién de 5 años y tiene apenas 20 años y tiene toda su vida y su futuro por delante. Que los ayude, que los dejen vivir, que no los deje morir así como a esos pobres periodistas. Nosotros, como familia, somos los que sufrimos”, dijo Ana Velasco, hermana de la joven secuestrada.

Ella menciona que se enteraron del secuestro por el video que publicaron las autoridades la mañana de este martes 17 de abril de 2018 y que se volvió tendencia en redes sociales. La familia acudió a la policía pero se imaginaban lo peor.

“Nosotros desde que ellos se fueron hemos estado llamando, incluso yo le escribí a ella el día jueves o viernes y me leyeron los mensajes y le dije si estaba bien y ella dijo que sí. Le pedí que me mande un audio, una foto y no me mandaban nada, solo ponía sí, sí, sí”, contó Ana Velasco.

Katty Vanesa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez salieron desde su domicilio en Santo Domingo de los Tsáchilas la madrugada del miércoles 11 de abril de 2018 hacia la ciudad de San Lorenzo, en Esmeraldas.

Además, Ana Velasco confirma que ambos mantenían una relación sentimental.

“Recién tienen como un mes de novios y se fueron de paseo a cobrar una plata que le debían que habían vendido una moto. Mi mamá también le dijo que no se vaya por lo que está pasando por allá, por lo que está peligroso y ella dijo que no les va a pasar nada si solo iban por dos días, iban a regresar el día viernes”, indicó.

Katty Velasco es la cuarta de siete hermanos. En marzo se graduó de la secundaria en Guayaquil, posteriormente fue a vivir a Santo Domingo.

Las autoridades de esa ciudad confirmaron que las familias de ambos secuestrados tendrán resguardo policial permanente.

Fuente: Ecuavisa

(PAY)