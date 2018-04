Exsicario de Pablo Escobar da consejos a Presidente Moreno: "Guacho está muerto, pero no es en 10 días"

Advirtió que Primer Mandatario no debe negociar con disidente. "Cometió un craso error al querer cambiar presos por secuestrados" El exsicario Jhon Jairo Velásquez, quien formó parte de la estructura criminal del cartel de Medellín, siendo lugarteniente y mano derecha de Pablo Escobar, utilizó su cuenta de Twitter para dar ciertos consejos al Presidente Lenín Moreno para capturar a alias "Guacho", autor del asesinato del equipo periodístico de El Comercio en la frontera norte. Aseguró que el disidente de las FARC ya está muerto, pero no en 10 días como dijo el Primer Mandatario. "No se preocupe, el mejor amigo de los problemas es el Tiempo...Guacho está muerto, pero no es en 10 días, se demora un poco".

“Lenin sr presidente no negocie con Guacho... así secuestren a su propia madre, ud cometió un craso error al querer cambiar presos por secuestrados.... no abra esa puerta; el estado está por encima de la vida de cualquier ciudadano. Empiece a disparar y es ya. Plata o Plomo”, escribió en la red social.

Posteriormente, planteó que se suba la recompensa contra el líder del frente Oliver Sinisterra, alias “Guacho”. “Sr presidente Lenin: Suba la recompensa poco a poco por Guacho hasta llegar a 5 millones de dólares. Lance en la selva Carteles de se busca, fortalezca la inteligencia; esto no es de fuerza es de táctica e inteligencia. No gaste el dinero en tanto despliegue militar”.

Velásquez, también conocido como “Popeye”, aseguró que cuando el Mandatario ecuatoriano ubique a alias “Guacho” lo mate sin avisar al presidente colombiano, Juan Manual Santos. “Sr presidente del Ecuador Lenin Moreno, cuando ubique a Guacho Mátelo ud. No le diga nada al ministro de defensa de Colombia y menos a JMS (Juan Manuel Santos); son tipos sospechosos yo sé porque se lo digo. Ofrezca 2 millones de dólares por la cabeza de Guacho y lo corona en 7 meses”.

También comentó que se debe expulsar a los miembros del equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes se encuentren en Ecuador. “Sr presidente Lenin expulse ya pero ya es ya a los guerrilleros del ELN que están negociando en su territorio otro engaño como el de las Farc...parece duro y saque esos miserables ya del gran Ecuador.. acá matan policías y civiles todos los días”.

Finalmente, aconsejó al Presidente Moreno que “Guacho” ya está muerto, pero no en 10 días, tiempo que dio el primer mandatario para dar un “ultimátum” al disidente de las FARC; por lo que debe tener paciencia. “Sr presidente Lenin: para matar una Rata No use un elefante. Para Matar una Rata como Guacho Use un Gato.... paciencia, no hable con Rabia; No se preocupe el mejor amigo de los problemas es el Tiempo...Guacho está muerto, pero no es en 10 días.. se demora un poco”.

(AEH)

Fuente: Twitter Jhon Jairo Velásquez