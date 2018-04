Presidente Moreno conversó con grupo de "Guacho": "Me manifiestan que los estoy tratando mal, que son revolucionarios"

"Por favor, en algún momento de mi vida también fui un revolucionario, ellos no, ellos simplemente son criminales", aseguró El Presidente de la República, Lenín Moreno, reveló que mantuvo una conversación telefónica con el grupo de alias "Guacho", aunque no dio mayores detalles sobre la identidad de su interlocutor ni el contexto de la misma, señaló: "Ellos me manifiestan que los estoy tratando mal, que son revolucionarios".