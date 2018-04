Vicealcalde de Quito: Tras detención de concejales, proceso de regularización de taxis se revisará íntegramente (AUDIO)

Audio Abril 20 - Eduardo del Pozo



Eduardo del Pozo exigió a Fiscalía que lleve investigación "hasta las últimas consecuencias" La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra los concejales Sergio Garnica y Eddy Sánchez, así como contra 6 personas más, por presunta participación en el delito de asociación ilícita tras varias denuncias sobre pagos de dinero solicitados a taxistas de Pichincha por cupos de regularización. El vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, aseveró que se tendrá que hacer una revisión íntegra del proceso y exigió al organismo de control que lleve esta investigación "hasta las últimas consecuencias".

“Estoy profundamente indignado, me preocupa la institucionalidad del Municipio de Quito, me siento bastante mal porque uno, como concejal, trabaja a diario con un grupo de ediles en las Comisiones y con funcionarios de las Secretarías, en la construcción de ordenanzas, en procesos de fiscalización y demás. Antes solía decirse que es el ilustre Municipio de Quito, hoy ya no cabe esa palabra”, comentó.

Para Del Pozo, este no solo es un tema de Quito, sino de los últimos 10 años en el país, siendo lamentable que los ecuatorianos se hayan acostumbrado a este tipo de eventos y hayan perdido el asombro. “Hay que alarmarse. Pero además, esto tiene dos partes: el que da y el que recibe. Por eso es que no han existido denuncias formales, pero sí con anonimatos y que han llegado a oídos del Concejo Metropolitano”.

“Creamos una comisión, hace algunos meses atrás, para hacer un seguimiento a todo este proceso porque ya se conocía que, inclusive, en procesos anteriores, había muchas dudas de cómo se manejaba este tema. No teníamos las pruebas para determinar las responsabilidades. Lo que había era denuncias anónimas. Se creó, para el efecto, una comisión en el Municipio de todas las bancadas y precedida por la concejala Luisa Maldonado, que está encabezando ese proceso de fiscalización”, indicó.

Según el Vicealcalde, ese proceso continúa, por lo que es esa comisión la encargada de dar seguimiento al tema, pero, aparentemente, aún no tiene resultados. Más allá de eso, dijo, es un tema preocupante porque los investigados son personas con las que ha trabajado día a día, lo que ha hecho que se adquiera una amistad, y que se consterne mucho más.

“Eso hace que se pida, formalmente, a través de los medios de comunicación, que la Fiscalía tenga un proceso serio, haga un trabajo investigativo profundo que llegue a determinar a todos los responsables porque esto está menoscabando la institucionalidad del Municipio más allá de las personas que estén detenidas o que están involucradas, porque es la Municipalidad”, señaló.

Para el funcionario, se tiene que buscar la responsabilidad de todos los que hayan estado inmersos en este tipo de actos y que hayan afectado a los transportistas. “Estoy exigiendo a la Fiscalía, que es el órgano encargado en estos instantes, de llevar a la investigación hasta las últimas consecuencias. Lamentablemente, en la Revolución Ciudadana quitaron la facultad fiscalizadora a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y a los Concejos Municipales”.

“Lamentablemente, solo podemos llegar, en nuestra capacidad fiscalizadora, hasta pedir a la Contraloría que realice un examen especial o general de lo que nosotros hemos investigado. No podemos llegar a más porque la Constitución y la ley lo manda. En estos 10 últimos años en donde cambiaron esto, quitaron esa atribución fiscalizadora que antes sí era más extensa y tenía capacidades hasta sancionatorias. Sí quisiéramos tener, en el Concejo Metropolitano una capacidad, aunque sea, de sanción moral”, comentó.

Puntualizó además, que está pedido, a la Contraloría General del Estadio, el informe sobre el Metro de Quito, respecto a los contratos de EMASEO y los problemas de sanidad en la ciudad. “Estamos avanzando con un proceso de fiscalización que inició por denuncias de los propios trabajadores en mi despacho. Yo hago un pedido personal a la EPMMOP, después lo mandamos a la Comisión y ésta mandó al Concejo y ahí se lo va a conocer, pero llega hasta ahí y eso terminará en la Fiscalía y en la Contraloría".

“Fiscalización, dentro de lo que nos permite la ley, está. La legislación está, la cabeza es la que nos genera dudas, de la permisividad que tenga para que puedan o no ocurrir estos eventos”, indicó el Vicealcalde durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio. Insistió en que han perdido, como ciudadanos, la capacidad de asombro ante estos hechos porque “se ha visto todo en estos últimos 10 años y lo continuamos viendo”.

Eduardo del Pozo precisó que se inició un proceso de regularización de alrededor de 8.700 taxis, con lo que casi alcanzaba la totalidad de los informales. “Esta fue una discusión amplia y se abordó el tema porque, en la medida en la que haya demanda, hay oferta. Si es que había tantos informales en las calles es porque, justamente, en las calles el servicio así lo ameritaba”.

“En esa lógica era, hasta cierto punto, complicado que se den estas posibles actos de corrupción, pero ya vemos que han existido algunas denuncias y que se están procesando en la Fiscalía. Lo que va a corresponder es una revisión íntegra de todo el proceso de regularización de taxis. La ordenanza, como se aprobó, ya no tendría reversión alguna, pero sí hay que revisar el proceso como tal, a qué señores transportistas se les ha pasado y si han cumplido o no. Yo creo que cabe una fiscalización profunda”, destacó.

Del Pozo recordó que el próximo año ya serán las elecciones seccionales y llamó a los ciudadanos a pensar bien el voto y escojan a personas que conozcan la ciudad, que la quieran, que tengan un compromiso ético y transparente y que sepa administrar. “Quienes nos vayan a escuchar, desde ya tenemos que ir tomando una postura clara y definiendo qué organizaciones políticas son las que han hecho bien o han hecho mal a la ciudad”. (JPM)