"Gobierno de Ecuador no reconoce comunicado de Guacho como verdadero...y no responde a criminales", asegura Juan S.Roldán (AUDIO)

Audio Mayo 02 - Juan Sebastián Roldán II

Mayo 02 - Juan Sebastián Roldán



Dice Secretario de Presidencia "Régimen responde a comunicados de gobiernos, no de criminales que le fallaron al país y que le van a fallar en el futuro", reclamó Este fin de semana, medios colombianos dieron cuenta sobre un presunto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias "Guacho", en el que se pedía la creación de un corredor humanitario para entregar los cuerpos del equipo periodístico de diario El Comercio y liberar a los dos ecuatorianos secuestrados, Óscar Villacís y Katty Velasco. Ante esta información, el secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, confirmó que el Gobierno ecuatoriano no reconoce a este documento como verdadero por las "inconsistencias" encontradas y no responderá.

Asimismo, sobre las exigencias y reproches que han hecho los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, por la no devolución de sus cuerpos, Roldán comentó: “Las familias tienen todo el derecho. Creo que quienes estamos en el Gobierno y quienes no, tenemos que ponernos en sus zapatos. Yo he tratado con muchos de ellos en muchas ocasiones y solo puedo decir que tienen todo el derecho de criticarnos, de su tristeza, de su dolor, de su inactividad”.

Comentó que solicitaron crear una comisión internacional y que, al día siguiente de la propuesta, se reunieron con ellos para plantearles quiénes suelen hacer estas acciones, esperando poder llegar a concretarla para que tengan la tranquilidad de que “nosotros no solo estamos dispuestos a abrir todos los documentos, sino que la trate gente de la diversa índole del país para que, ojalá, eso les brinde tranquilidad”.

Con respecto al comunicado, mencionó: “Nosotros no tenemos la certeza de quién hizo ese comunicado. Son comunicados que cada vez tienen fuertes diferencias”, comentó, al tiempo de manifestar que se reunió con personal de Inteligencia militar, que explicó que el documento no se parecía a los que, anteriormente, habían emitido desde esta organización narcodelictiva.

“Este ultimo, por ejemplo, es muy político, con un lenguaje muy fuerte. Cuando nos reunimos con la canciller colombiana (María Ángela Holguín) decía que ese no era un lenguaje de FARC. Nuestro Gobierno ve que no es un lenguaje de FARC. Además, se supone que Guacho tiene 28 años, va 10 años en las FARC, en la selva y, lamentablemente, en esas condiciones es muy difícil que tengas la capacidad de acceder a elementos pedagógicos para saber redactar así”, comentó.

Por lo que Juan Sebastián Roldán reiteró que el Ecuador, en primer lugar, no puede reconocer ese comunicado como verdadero porque hay muchas inconsistencias. Pero además, la posición del país es muy clara: “El Ecuador va a hacer todo lo posible para que los cadáveres se devuelvan. Hablamos con Cruz Roja Internacional, que es la institución encargada, mundialmente, de este tipo de temas, firmamos un convenio, el delegado del Ecuador está listo para que nos den las coordenadas”.

Lo que sí es nuevo, dijo, es que estos criminales están jugando con el dolor de las familias, lo que no ha pasado ni en Colombia. “Cuando hablábamos con el Ministro de Defensa y la Canciller, nos decían que en los 30.000 secuestros que ha tenido ese país, esto pasó una sola vez y al mes entregaron los cadáveres. Pero lo que están tratando de hacer estos criminales es volver a secuestrar. El dolor de la gente, el dolor de las familias y nosotros no lo vamos a permitir”.

Con respecto a lo sucedido en el feriado con las innumerables amenazas de bombas, el Secretario de la Presidencia recordó que es así como funciona el terrorismo, tratando de calar el miedo y, a partir de eso, que la ciudadanía clame al Gobierno para que se entregue a los terroristas. “La buena noticia es que la Policía y el Ejército respondieron con enorme celeridad”.

Precisó que ha habido 51 amenazas de bombas, siete detenidos desde el 27 de enero hasta la fecha por realizar dichas alertas. “Hay personas que llaman y dicen que hay una bomba, que es gravísimo porque el sábado, por ejemplo, tuvimos que desalojar un hospital en Ibarra. Ahí, la Policía y los entes de seguridad han actuado con una celeridad increíble y logran desalojar. En ninguno de esos casos esas bombas fueron verdaderas”.

“Pero la Policía Nacional y las FF.AA, están actuando, en todos los casos, como que así fuera. Eso pasó en Santo Domingo, en donde hubo la sospecha de que había bomba, al final no hubo, pero se tuvo la sospecha y se detonó el auto, acordonaron la zona, retiraron a las personas y detonaron. Así vamos a actuar, es decir, en cuanto veamos una sospecha, vamos a eliminar el riesgo humano y vamos a tener el criterio de que ahí existe una bomba porque tenemos que cuidarnos, la buena noticia es que estamos en buenas manos”, recalcó.

Resaltó el trabajo que ha realizado el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) calificándolo como “fuera de serie”. “Es verdad, aparecieron unas cargas en una torre, pero fueron desactivadas. Entonces sí, están tratando de meternos en la lógica del terrorismo, pero al mismo tiempo, tenemos unas FF.AA. y una Policía que responden con una celeridad que le debe dar tranquilidad a la gente. No podemos permitir que la intención de meternos el terror en las venas, funcione. El Gobierno, los militares y la policía, van a trabajar todo el tiempo como lo están haciendo”.

Reveló además, que los ministros del Interior y de Defensa le presentarán al Ecuador una propuesta al respecto de la frontera, pero también se les ha pedido un planteamiento a nivel nacional ya que el enfoque no debe ser solamente en la frontera. “Es todo el país el que tiene que tener todo el resguardo, no solo de los terroristas, sino también de la delincuencia común”.

“Si es que hay que hacer gastos al respecto de temas de seguridad, los vamos a hacer, no vamos a escatimar. Hoy día tenemos que salvaguardar a los ecuatorianos y si tendremos que aumentar ese gasto, lo tendremos que hacer recortando gastos en donde no impliquen golpes a la gente. No vamos a recortar lo social, las prestaciones sociales. Habrá que hacer más recortes en otras áreas que estamos dispuestos porque la seguridad de los ecuatorianos es una de las primeras prioridades que tiene el país”, dijo.

El Secretario de Presidencia confirmó que el Gobierno no responderá a este comunicado. “Nosotros no podemos responder ante algo que no sabemos si es cierto y, en segundo lugar, el Gobierno responde a comunicados de gobiernos, no de criminales que le fallaron al país y que le van a fallar en el futuro”.

(JPM)