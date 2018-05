Polémica por declaraciones del Presidente Moreno sobre "cáncer, médicos y ...carro nuevo" (VIDEO)

"En más de una ocasión, el ser humano, al cual el médico le dice que tiene cáncer, cambia de vida, y, al final, el medico cambia de carro", afirmó Primer Mandatario El Presidente de la República, Lenín Moreno, está nuevamente en el ojo del huracán por sus declaraciones. En esta ocasión, hablando del cáncer y de quienes lo padecen, señaló: "El asunto es que, en más de una ocasión, el ser humano, al cual el médico le dice que tiene cáncer, cambia de vida, y, al final, el medico cambia de carro", sostuvo. Los reproches no se hicieron esperar, especialmente, en redes sociales.

En el marco del III Cumbre Mundial de Regiones Sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria “Hambre Cero”, el pasado 27 de abril, el Presidente de la República precisó que hace unos 7 u 8 años, “se hizo en Quito el Congreso Internacional de Jóvenes Luchadores Contra el Cáncer, me invitaron a dar una charla”.

“Cuando los vi se me ocurrió algo y les dije: ¿por qué luchan contra el cáncer? me dijeron: porque es nuestro enemigo, nos está matando, (les respondió) no es verdad, el cáncer no es tu enemigo, el cáncer es un amigo que te avisa: ve idiota, no sigas teniendo las mismas costumbres toxicas, los mismos pensamientos tóxicos, las mismas emociones toxicas, los mismos sentimientos tóxicos, porque te vas a morir, el cáncer ¿por qué no lo vemos como un amigo? el amigo que te advierte, si es que sigues por el mismo camino, si sigues conduciéndote por la misma vía, definitivamente, te vas a morir”, mencionó.

“¿Cuál es la razón de ese pensamiento?, me decían, ¿cuál es la conclusión? existe en mecánica cuántica, una ley comprobada, que se llama la asimetría del tiempo invertido, teóricamente, desde el punto de vista cuántico, puedes avanzar hacia el futuro tanto como puedes regresar al pasado”.

“Conclusión: ¿es posible cambiar el futuro? ¿Es posible cambiar el pasado? claro que es posible cambiar el pasado no permitiendo que influya sobre el futuro”, mencionó.

El Mandatario dijo que, por ejemplo, cuando se asiste a un centro de rehabilitación penitenciaria para poder decirle a la gente que su vida no está perdida, que su futuro puede cambiar y su pasado puede cambiar, si es que no permite que ese pasado influya sobre el futuro, siempre existe la posibilidad, por más que hayas maltratado la vida, de volverte a levantar y empezar de nuevo.

“Un joven, Pedro, todavía me acuerdo, se acercó, estaba rapado la cabeza, tenía un pañuelo, muy flaco, me dijo: Vicepresidente, ¿cree usted que puede usted curarme del cáncer? (le dijo) perdón, yo te he dicho una teoría, me dice: pero creo que es verdad, como cree que puedo hacerlo, conversamos por una hora”, comentó.

El Mandatario, en aquella época, le preguntó si tenía recuerdos, pensamientos tóxicos, “porque los recuerdos no son malos, uno tiene que ser amo de los recuerdos para poderlos utilizar para bien, no para que te afecten a ti y a los demás, uno tiene que ser amo de sus pensamientos, de sus pensamientos, si tiene una pasión, ser amo de esa pasión, y ser amo de los hábitos que tiene”.

“Según la teoría del tiempo invertido, lo único que había que hacer, no sé si el termino sea correcto, descaminar, volver a recorrer el camino, pero en sentido contrario”, aconsejó e indicó que “el ser humano ha desarrollado durante su evolución ontológica, la capacidad de curarse de las enfermedades, es porque lo has agredido exageradamente por varias razones, que ha generado una alteración, una enfermedad tan grave como el cáncer”.

“Me dio gusto y me hizo caso, después de un año, me mandó una foto, tenía pelo, tenía novia, si vas a un hospital encuentras médicos oncólogos, especialistas en hacer exámenes oncológicos, especialistas en hacer resonancias magnéticas oncológicas, enfermeras especialistas en cáncer, un grupo de personas especialistas en cáncer. Hay en el mundo más gente especialista en cáncer que pacientes de cáncer”, aseveró.

“Cuando a ti te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el médico, perdónenme, no todos, pero en más de una ocasión, la palabra cáncer significa para una persona casi una catástrofe, y muchas veces catástrofe, inclusive, económicas dentro de la familia, gastas hasta el último centavo de la familia en atenderse del cáncer”, relató.

Precisó, asimismo, que “el cáncer es la enfermedad de la tristeza y no solo de la tristeza emocional es de la tristeza de falta de contacto adecuado con los elementos de la naturaleza, todos en conjunto”.

La propuesta que lanzó el Mandatario es “que si la naturaleza o Dios nos dan la oportunidad de cambiar, aprovechemos, si todas esas briznas de flores y de viento están cambiando permanente y circulando dentro de nosotros, démonos la oportunidad de cambiar, emocionalmente, sentimentalmente, nuestros pensamientos, valores, virtudes, démonos todos los días la oportunidad de cambiar, a lo mejor ese es un alimento importante del que estamos hablando el día de hoy”.

Aunque en redes sociales aparece solo una parte del audio del Presidente Lenín Moreno en el que se refiere al cáncer y a los médicos que tratan la enfermedad, lo dicho por el Mandatario ha generado críticas.

Que venga un político improvisado como @Lenin con nivel dialéctico nulo, que no aguantaría ni una sola guardia de 24h, a decir que los médicos compramos un carro con cada diagnóstico es insultante para cualquiera. — Amanda 🎗 (@amandaasubiar) 2 de mayo de 2018

Está confirmado, @Lenin es bueno solo para contar cachos, la ignorancia con la que habla de temas tan sensibles como el cancer da miedo, sr presidente deje de ser tan pendejo y no hablé wevadas. — Dario Cerezo Lopez (@DariCerezoLopez) 2 de mayo de 2018

Ya no pueden tapar su ineptitud, primero fue a los que votamos x el ahora sale con los que padecen cancer. Renuncia te lo pido porfavor! — JUAN FAJARDO VEGA (@juanpablo101761) 2 de mayo de 2018

Incluso, se ha viralizado la respuesta de una supuesta paciente de cáncer, así como también la respuesta de la Federación Médica del Ecuador.

@Lenin Contundente respuesta de una paciente con Cáncer, ante declaraciones inoportunas y difamatorias @medicosecuador La @RepEcuador y la ciudadanía exige disculpas públicas. Insisto; la MENTIRA, DEMAGOGIA Y CALUMNIA son políticas de Estado. Desgobierno e Ineptitud intolerable. pic.twitter.com/VdNTmNpe0E — Arsenio Proaño (@arseniop99) 2 de mayo de 2018

Señor presidente asesorese en temas de salud antes de hablar en público. Hasta ahora había dado señales de entendimiento con la clase médica del país pero este tipo de pronunciamientos tira a la basura... https://t.co/YCTuGIIZ50 — Federación Médica Ec (@FMEcuador) 1 de mayo de 2018

Con información de SECOM y Twitter

