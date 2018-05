"Nosotros no supimos cómo manejar un tema de secuestros", admite Secretario de Presidencia (AUDIO)

Audio Mayo 02 - Juan Sebastián Roldán I

Mayo 02 - Juan Sebastián Roldán



Aseguró que César Navas y Patricio Zambrano cumplieron a cabalidad sus funciones y resaltó que Mauro Toscanini y Oswaldo Jarrín son "idóneos" para estar frente a ministerios del Interior y Defensa Mauro Toscanini y Oswaldo Jarrín son los nuevos ministros del Interior y Defensa, respectivamente. Los cambios en estas carteras de Estado se dieron en el marco de la situación de conflicto en la frontera de Ecuador y Colombia. En este sentido, el secretario de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, resaltó la experiencia y labor que han tenido los nuevos secretarios de Estado. Destacó además, el rol que cumplieron Patricio Zambrano y César Navas en esos cargos, sin embargo, reconoció que el Gobierno "no supo cómo manejar un tema de secuestros".

“Es un problema muy serio y lo comprende y trata así y se preocupa de esa manera para poder buscar soluciones específicas y estructurales a un problema de tan grandes dimensiones. El presidente Moreno les dio un plazo a sus ahora exministros, mismos que cumplieron el plazo y pusieron la renuncia”, recordó.

Aseverando que actualmente se tiene a una persona con enorme experiencia en el sector de defensa. No solo se trata solamente de un exmilitar, comentó y recalcó que si el Estado ecuatoriano invirtió tanto en personas como Oswaldo Jarrín y otros tantos militares, es la persona idónea para hacerse cargo de un problema así de serio.

Mientras que, Mauro Toscanini ha sido rector de la Universidad Católica de Guayaquil, una de las instituciones privadas más que tiene el país, pero además, tiene una maestría en gobernabilidad en la Universidad George Washington de Estados Unidos. “Lo que el presidente Moreno busca es una persona que gobierne, que maneje la gobernanza entre las distintas instituciones vinculadas a los temas de seguridad”.

“El Ministro del Interior no baja con un arma a disparar a los criminales, tiene que gobernar en el tema con los policías. Ayer tuve una conversación y conocí a Mauro, no lo conocía y creo que el Ecuador se va a sentir tranquilo cuando Mauro comience a salir a los medios de comunicación y comience a actuar”, comentó.

Para Juan Sebastián Roldán, la frontera con Colombia tiene que estar resguardada, pero la atención allí debe ser integral. “Tiene que haber un trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, solo que nuestro Gobierno está preocupado de que la frontera tenga un desarrollo social y económico para que las personas no estén tentadas a entregarse al narcotráfico”.

“Si tenemos una frontera olvidada, eso sucede. Cuando yo fue parte del Gobierno anterior, se ideó una propuesta que se llamaba ‘Plan Ecuador’ para la frontera norte, pero la eliminaron. Había la intención en ‘Plan Ecuador’ de la cooperación norteamericana, pero por un tema ideológico la expulsaron”, reclamó.

Asegurando que ahora, su posición es exactamente la contraria: Todos aquellos que quieran ayudar son bienvenidos, en tanto y en cuanto se respete la soberanía del país. “Estados Unidos, China, Gran Bretaña, España, todos nos están ayudando hoy día, no solamente en temas de desarrollo, también en lo policial y militar”.

“Nosotros creemos que la manera de combatir esto es construyendo tejido social, productivo. Tuvimos una reunión la semana pasada con los empresarios que trabajan en la zona y les vamos a ayudar a que desarrollen más sus actividades. Es decir, sí tiene que haber un gran control militar y policial, pero esa no es la única solución, de ninguna manera”, dijo.

Lamentó que el Ecuador se haya convertido en “transporte y bodega” de la droga, por lo que el Gobierno está investigando cuáles son las causas. Mencionó que ha discutido con miembros policiales y militares recordando que en 2011, 2012 y 2013 se desarrolló un programa para reestructurar las FF.AA. para las nuevas amenazas que se planteaban, identificando un problema en el proceso de paz de Colombia entre las FARC y ELN.

“En el 2015 se tenía que implementar este programa, pero no se hizo, se olvidaron de hacerlo porque estaban preocupados de otras cosas. No fueron los militares, ahí hay un mando político que lo que hizo fue pelearse con los militares 3 años”, enfatizó Roldán durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Sin embargo, Miguel Carvajal, actual secretario de Gestión Política; y la canciller María Fernanda Espinosa; estuvieron a cargo del Ministerio de Defensa. Juan Sebastián Roldán recalcó que ambos funcionarios ya no estuvieron en esa cartera de Estado en los últimos tres años cuando esto sucedió. “Los dos diseñaron un nuevo plan de las FF.AA., pero no estaban ahí porque esto fue a partir del 2015. Lamentablemente, esto tenía que suceder. Lo que pasó desde el 2015 es que se pelaron con las FF.AA.”.

“Eso no pasa con este Gobierno, nosotros respetamos lo que pase en las Fuerzas Armadas y, para poder trabajar el gravísimo problema que tenemos en el norte, tenemos que confiar en ellos. Saber que son héroes los que están trabajando con nosotros, tratarlos como tal y apoyarlos en el gran y gravísimo trabajo que tienen que llevar en la frontera”, señaló.

En cuanto al narcotráfico y el rol de Toscanini, el Secretario de la Presidencia reiteró que el Gobierno no solo puede poner un Ministro del Interior que conoce, específicamente, cómo atacar delincuentes, sino que tiene que pensar cómo se gobierna la seguridad, que tiene un componente fundamental que es el civil. “Hay que vincular, capacitar a la gente, hay que preguntarse cómo vamos a lograr vencer a un negocio tan lucrativo como el narcotráfico”.

“Se controla viendo que esto no campee. Lo que hay que controlar es que en la frontera la droga comience a inundar nuestras escuelas. Eso no puede pasar y nosotros tenemos que para estructuralmente eso en la frontera, pero después debemos ver que no pase en las escuelas. Además, yo creo que debemos trabajar en el tema productivo y en el social. No en vano, la mejor manera de combatir el narcotráfico es con empleo. Son las personas que no tienen qué llevar a su casa las que, lamentablemente, tienen que incurrir en situaciones como estas”, manifestó.

Para Roldán, el Gobierno tiene que dar alternativas a estas personas, como se lo está haciendo tomando en cuenta el incremento de cifras en cuanto al empleo pleno y el crecimiento de la economía. “Creemos que sí es la mejor manera, tanto desde el tema militar y policial –porque hay que controlarlos- como desde el tema productivo y social”.

Según comentó, el Gobierno de Ecuador ha tenido las mejores respuestas políticamente hablando, sin embargo, recordó que este es un problema del Estado, que se compone por varias instituciones, las mismas que se juntan para tratar problemas graves de seguridad en el Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE). “Nosotros hemos tenido, durante todo este proceso, cinco reuniones porque necesitamos tratar con quienes están vinculados a la criminalidad, a la justicia, jueces”.

“Creo que de esas reuniones han salido muy buenas soluciones como, por ejemplo, crear juzgados que salen de Esmeraldas y son específicos para temas de narcotráfico en Quito porque así aprendemos de las experiencias mexicanas, colombianas y peruanas. Del otro lado, creo que hemos recibido un muy responsable accionar de los medios de comunicación. La gran mayoría se han dado cuenta de que este no es un problema del Gobierno de turno o que se trata de golpearlo políticamente”, expresó.

Alegando además, que la ciudadanía también ha tenido una posición de mucho cuidado y respecto. Sin embargo, precisó que siempre hay actores con voces disonantes que tratan de utilizar esto, pero que tendrán que responderle a la historia.

Roldán comentó asimismo, que el Gobierno del presidente Moreno tomó una decisión con los ministros anteriores, sin embargo, consideró que el Ecuador tuvo dos buenos secretarios de Estado, como lo fueron César Navas y Patricio Zambrano. “Aquí, lo que sucede a veces es hacer tabla rasa y decir que la responsabilidad fue de ellos, pero no es así. Navas y Zambrano fueron dos buenos ministros y vi muy de cerca su accionar”.

“Esta fue una crisis muy compleja de manejar porque no conocíamos del tema. Nosotros no sabíamos cómo manejar un tema de secuestros. La UNASE tenía un gran trabajo con secuestros específicamente, pero no es lo mismo porque estos son secuestros de otro tipo”, añadió. Pese a ser la Unidad que estuvo a cargo, los captores de los periodistas “nunca tuvieron la voluntad de liberarlos”.

“Estos son criminales que nunca los quisieron liberar (al equipo periodístico de El Comercio). Hoy en día tenemos miles de teorías, pero uno nunca se puede meter en la cabeza de un criminal que está dispuesto a matar tres personas a sangre fría porque no somos criminales. Pero nosotros hicimos todo, le enviamos videos de los que estábamos dispuestos a liberar. Estábamos dispuestos a liberar tres criminales para que nos devuelvan a nuestros periodistas, solamente que son criminales, desalmados”, lamentó.

Reiteró que el trabajo de la UNASE fue muy bueno y consideró que el Ecuador está en buenas manos hablando de una institución que ha sido impecable en su trabajo. “Esta vez todos fracasamos porque tres muertes no pueden tener ningún viso de éxito”. (JPM)