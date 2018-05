"Brauny" es dado de alta, pero necesita cuidados especiales

No puede caminar y necesita pañales a tiempo completo ya que, debido a sus lesiones en la columna, no controla los esfínteres Alrededor de las 18h00 del pasado sábado, Brauny, el perro que cayó desde uno de los pisos del estadio George Capwell el pasado 23 de febrero, ya fue dado de alta, sin embargo, necesita de muchos cuidados. La mascota no puede caminar y necesita pañales a tiempo completo ya que, debido a sus lesiones en la columna, no controla los esfínteres.