Augusto Barrera: "Corrupción en Municipio es resultado de proceso de desinstitucionalización" (AUDIO)

Audio Mayo 02 - Augusto Barrera



Comentó que manejos de procedimientos y recursos es potestad del alcalde y no de concejales Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), se refirió a los casos de corrupción en el Municipio de Quito. "Como ciudadano y exalcalde veo esto con un dolor muy tremendo, indignación, profunda preocupación porque lo que estamos viviendo es resultado de acumulación de muchas cosas, un proceso de desinstitucionalización y debilitamiento del concejo que no había visto".

Señaló que no recuerda “que se haya puesto en vigencia un presupuesto que no se discutió en el concejo. Es increíble, no recuerdo el nivel de destrucción que ahora tiene el concejo, entregando a determinados concejales cuotas de poder y lo que estamos viviendo es precisamente esto”.

“Al uno se le entrega y se le dice tu encárgate de tal cosa, tú de otra cosa, tú de este problema, tú de esta administración. Al parecer el ultimo que se entera de las cosas que pasan en el Municipio es el alcalde, es realmente penoso”, acotó.

Barrera indicó que lo que tiene que ver con manejos de procedimientos y recursos es potestad del alcalde y no los concejales. “Hemos vivido un proceso de deterioro, se trató de la manera más demagógica el tema que ahora es uno de los que salta. A los señores transportistas se les entregó de la forma más “alegre” una gran cantidad de recursos; USD$30, USD$40 millones cada año, implicados una gran cantidad de personas”.

En cuanto a la recolección de basura en la ciudad, el exalcalde de Quito destacó que en su administración “habíamos logrado establecer un principio de orden en la ciudad y avanzamos con el proceso que quedó totalmente financiado. Ahora veo que en algunos barrios se están retirando contenedores, veo ocupación del espacio público, obras que debieron estar hace dos años recién están queriendo entregar”.

Por ello, espera que la justicia y la opinión pública lleguen hasta el final. “Que esta fase de transición y análisis de lo que está pasando en la fiscalía no sea óbice para que la justicia se encubra. Hay que hacer un nuevo llamado al concejo, es el momento de recuperarlo”.

Sobre una posible revocatoria del alcalde Rodas, dijo que está enmarcada en la ley, por lo tanto es un derecho. “No estoy en la coyuntura día a día del municipio, estamos prácticamente cerrando esta administración que la ciudadanía puede valorarla. Los únicos elementos que han avanzado fueron aquellos que fueron financiados, iniciados, concebidos en nuestra administración”.

“La ampliación a la Mitad del Mundo, el avance del proyecto del Metro y los componentes que blindamos para que sea un proyecto robusto, pese a la pésima gestión de cosas tan graves como haber sacado cosas de la contratación. Se ofreció la vía a Gualo, el plan ángel seguridad, una perimetral de la ciudad, nuevos túneles, que no se iba a tocar los vehículos; y esos elementos ¿Dónde están?”, puntualizó.

Expuso que “ahora proliferan edificios en las zonas del Valle, ¿Quién ha autorizado eso?, se ha irrespetado totalmente los temas de suelo. Hay un problema de una ciudad fuera de control. Va a ser un enorme esfuerzo reconstruirla”.

Sin embargo, negó ser alcalde de nuevo, ya que está concentrado en otras actividades. “No está en mi expectativa, la ciudadanía debe hacer una valoración de cómo se votó”.

“Hay un conjunto de compañeros que han participado en Alianza PAIS y que tienen la intención de construir, más que un movimiento político, una tendencia más vinculada a movimientos sociales. Participó en la campaña del sí bajo un concepto de “Vamos”, de tal manera que es un esfuerzo de agrupamiento. No está en mis expectativas ser candidato. El país necesita una coalición de un conjunto de sectores”, sentenció.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio