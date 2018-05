Nassib Neme sobre peleas en Capwell: "No sabemos quiénes son, ni a quiénes representan"

Aseguró que reconocen a socios del club, pero no a barras Nassib Neme, presidente del Club Sport Emelec, se refirió a los incidentes que se produjeron en el estadio George Capwell entre hinchas del equipo el pasado lunes, en el partido contra el Aucas por la onceava fecha del campeonato ecuatoriano. Expuso que "no sabemos quiénes son, ni a quiénes representan. Como club reconocemos a los socios 14.000, pero no reconocemos barras de ningún tipo".