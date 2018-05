Andrés Michelena: "Hubo una paz comprada" en gobierno anterior

Explicó que el presidente Moreno "decidió trabajar en esto y por eso se dio los ataques desde enero" El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, se refirió sobre la situación en la frontera norte y reiteró que "hubo una paz comprada" en el gobierno anterior porque "si sabían que había tráfico de droga y no se ha hecho absolutamente nada, es una paz comprada". Explicó que el actual presidente Lenín Moreno, desde septiembre de 2017, "decidió trabajar en eso y por eso fue que se dio los ataques desde enero". Además, afirmó que el nuevo ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, "ya estuvo en la frontera y ya hizo algunos cambios importantes", en sus dos días como ministro.

Explicó que como país, nunca se ha vivido el narcoterrorismo y destacó las declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien señaló al final de la negociación de la paz no terminó en buenos términos.

Reiteró que “hubo una paz comprada” en el gobierno anterior. “Si sabían que había tráfico de droga y no se ha hecho absolutamente nada, es una paz comprada”, afirmó al puntualizar que el actual presidente Moreno, en septiembre de 2017, “decidió trabajar en eso y por eso fue que se dio los ataques desde enero”.

En otro punto recalcó que pese a los últimos acontecimientos, este feriado del día del trabajador, el turismo creció el 11%. “El rol de los medios es importantes para este proceso”, aseguró.

Recalcó que el nuevo ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien va dos días como titular de esta cartera de Estado, “ya estuvo en la frontera y ya hizo algunos cambios importantes en la frontera de acuerdo a los cuadros que se venían manejando”.

Asimismo, recordó la investigación que pidió el primer mandatario para saber si el expresidente Correa recibió fondos de las FARC para su campaña en 2007. “Esperemos que la justicia determine si hubo realmente esta permisividad o no, pero es momento de seguir adelante”, precisó

Para Michelena, “este año ha sido duro para el Gobierno, donde no ha habido una mesa servida, donde no ha habido una negociación con los terroristas y obviamente un país dividido, ya está trabajando unido”.

Manifestó que el caso del retorno de los cuerpos está a cargo de la Cruz Roja y “como gobierno no podemos negociar con ninguna fuerza irregular. Nuestros únicos interlocutores válidos son los Estados y confiamos que la Cruz Roja pueda hacer este proceso y la decisión del presidente, desde un inicio fue salvar la vida de los 3 periodistas”. Además, afirmó que “Guacho va a caer muy pronto, porque ya tenemos fuerzas colombianas trabajando”.

Con respecto al puente en Mataje, Michelena mencionó que “el ex presidente Correa, no sé bajo qué criterio tomó 10 millones de la Ley de Solidaridad”. Mencionó que el puente si formaba parte de un convenio con Colombia. “Colombia no cumplió con su parte porque tiene otras prioridades y el expresidente Correa fue cumplir con Colombia y no con el pueblo ecuatoriano”, acotó.

Además, informó que concentrará la producción publicitaria de campañas de difusión masiva de las entidades de la Función Ejecutiva que forman parte de la Administración Pública Central e Institucional de acuerdo al Decreto 383 suscrito por el Presidente Lenín Moreno. “Nos vamos a hacer contratos con agencias de publicidad. Hemos establecido convenios directos con todos los medios de comunicación, que son cerca de 1.170 contratos”.

CNT, Banco del Pacífico y TAME quedan excluidos porque “tiene que hacer una publicidad comercial y no de información”.

Por último, manifestó que el presidente “tomará las mejores decisiones”, a un año de su Gobierno y “antes del 24 de mayo o posteriormente tomará una decisión de los ajustes necesarios”.

