Presidente de Barcelona pedirá a FEF que siga frente a torneo nacional

Uno de los malestares del directivo es la aparición de un dirigente que no estuvo en proceso de creación de La Liga José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona Sporting Club, anunció que el equipo no continuará más como integrante de la recién creada Liga de Fútbol Profesional. Durante una entrevista, aseguró que se reunirá con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), de manera pública para solicitarle que la entidad mantenga el control del Campeonato Ecuatoriano y no lo ceda a la Liga.