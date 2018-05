En un año, "hemos vuelto al viejo Estado, al país de los notables", afirma David Chávez (AUDIO)

Además, lamentó que el Consejo transitorio, "se convirtió en plenipotenciario y todo esto vulnera la institucionalidad del Estado" Al cumplirse cerca de un año desde que Lenín Moreno asumió la presidencia de la República del Ecuador, el director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, David Chávez, considera que "se ha vuelto al viejo Estado y al país de los notables". A su criterio, es la forma "más antidemocrática de gestionar la política". Además, manifestó que el primer mandatario ha tenido un desgaste de su Gobierno debido "al mal manejo de la crisis en la frontera". Sin embargo, destacó que aún mantiene un fuerte apoyo, pero que viene dado "por el discurso anti correísta".

Explicó que de acuerdo a las cifras de credibilidad del Gobierno, “existe un acelerado desgaste”, pese a que todavía “hay un apoyo importante”. Considera que “el mal manejo de la crisis en la frontera ha influido significativamente”.

Destacó que el apoyo del actual Gobierno “tiene un respaldo duro por el discurso anti correísta que ha manejado y mientras que se siga cobrando esta venganza del correismo no va a ser tan fácil de desbaratar este apoyo”.

Indicó que este discurso de estar en contra del ex presidente Rafael Correa “puede servir hasta cierto punto, pero ya empieza a fisurarse porque en los 10 años del correismo el país se transformó”.

Este reclamo de que “el gobierno no hace nada”, dijo, está vinculado a que “fueron 10 años de un gobierno que se dedicó a trabajar para construir Estado. Nadie puede cuestionar que Correa no trabajaba o que no daba dirección política”.

Chávez afirmó que, actualmente, “la sensación que la población va teniendo es que no tenemos gobierno”. Expuso que “tenemos formalmente la figura de un gobernantes, pero no vemos dirección del Estado y lo único es la postura en contra de Correa”.

El analista manifestó que el “correismo perdió apoyos ligados a las clases medias, que terminaron derechizándose y construyendo un discurso anticorreísta”. Para Chávez, “la estrategia del presidente Moreno es abandonar a su base social propia, dinamitar su propio partido y tratar de apalancarse en esa nueva base social”.

Reveló que revisando en Twitter, “los perfiles que apoyan al “izquierdista” Julio César Trujillo son sectores muy derechizados y a veces con comentarios y visiones que rozan en una especie de protofacismo”.

Por otro lado, comentó que en ninguna parte hay información suficiente para saber qué se está logrando con el Plan Toda Una Vida y los programas que se están llevando a cabo. Sobre esto, afirmó que cuando el presidente Moreno llegó al Gobierno, ya existían políticas públicas para el ámbito social. Chávez destacó que “si se desmantela la institucionalidad del Estado, así se mantenga presupuestos, cuál es la capacidad que tiene el Estado para ejecutar los programas de inversión social si lo estás desmantelando”.

Además, lamentó que Consejo transitorio, “de pronto se convirtió en plenipotenciario y todo esto vulnera la institucionalidad del Estado”.

Sobre cómo entender el discurso del presidente Moreno, Chávez sostuvo que “no es un gran político, no es un hombre brillante y contrasta radicalmente con la figura de Correa” y considera que “la presidencia le queda demasiado grande, es uno de los problemas”.

Argumentó que en un año “nos han devuelto 20 años atrás, hemos vuelto al viejo Estado, de gobiernos débiles”.

Para Chávez, el correismo llevó “el proceso más consistente de institucionalización del Estado”. Recordó que “para las organizaciones sociales esta posibilidad de la negociación directa con gobiernos débiles siempre fue favorable para su política”.

De igual forma, lamentó que “se haya vuelto al país de los notables y esa es la forma más antidemocrática de gestionar la política”. A su criterio, “somos una sociedad que piensa mucho en privilegios y no en derechos. Es mejor que me llame un ministro a que entre a un concurso. Eso deberíamos reflexionar profundamente”.

En cuanto al papel de los medios de comunicación frente al gobierno, David Chávez manifestó que “han sido actores principales en esa lógica de reparto de prebendas del viejo Estado en el Ecuador y ahora están felices porque precisamente han vuelto a eso. Ya sabemos que lo que se viene de aquí es la reforma a la Ley de Comunicación”.

“Los grandes medios de comunicación no hacen nada gratis. Este apoyo va a tener un costo alto porque es excesivo. No es ningún problema que los medios de comunicación tengan posición política, lo que sí es un problema es que, en función de su posición política, afecten su profesionalismo, su trabajo y su responsabilidad con la sociedad”, acotó.

Recordó que el expresidente Rafael Correa en sus sabatinas podía decir varios temas para discutir, como datos, cifras, conceptos o principios. “Por ahí tenía alguna tontería y lo que los medios tomaban era esa tontería para construir editoriales, caricaturas, opiniones, noticias, en función de atacar esa tontería”.

Sin embargo, sostuvo que el discurso de Lenín Moreno es hueco y “una fábrica de tonterías permanente y ahí los medios lo blindan. Por muchísimo menos a Correa lo han destruido. Los medios saben muy bien que la política se juega en su terreno, que son factores determinantes en la construcción de la política y del escenario político”.

“El pacto (de los medios) con el gobierno ha sido nefasto. Ha contribuido a lo que ahora sí estamos viviendo, un Estado de propaganda”, sentenció el analista político.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio