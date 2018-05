Asambleísta Esteban Melo: "Acciones de Pablo Celi como Contralor pueden ser causales de juicio político"

Audio Mayo 07 - Esteban Melo



Contralor Subrogante no ha entregado información sobre cese de su cargo a la Asamblea Nacional El asambleísta de Revolución Ciudadana, Esteban Melo, aseguró que han existido varios incumplimientos por parte de Pablo Celi. Así cuestionó la legitimidad que tiene éste como Contralor Subrogante. Recordó que es de dominio público un video donde se ve al funcionario rompiendo la notificación en la cual es destituido como Subcontralor, sin embargo este no destruye la acción de personal. Entre esta, existen otras acciones que pueden ser causales de juicio político, señaló.

Según el asambleísta, tras hacerlo este ya no se encontraba en el cargo y estaría violentando la ley orgánica de la Contraloría y la Constitución de la República. Según el entrevistado, estas acciones significan un presente sumamente grave porque representa que todas las acciones realizadas por el Contralor serían ilegitimas, irregulares y nulas. “Esto pone en jaque el estado de derecho y la institucionalidad ecuatoriana”.

Melo expresó su preocupación ante las acciones del Contralor Celi. “En todo este proceso de investigación hemos pedido por parte de la Asamblea que nos envié el documento: acción de personal 913, 914, 915. Pero nunca se nos ha enviado”.

Recordó que el hecho que Celi no sea el Contralor significaría una violación al código integral penal y la Constitución de la República del Ecuador en varios artículos. “Esto significaría la usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones de autoridad competente penado con uno a tres años de prisión”.

El asambleísta recordó que por parte de la Asamblea Nacional se ha pedido esta información desde el mes de enero. “Nuestra primera acción se realizó el 8 de enero y según la ley orgánica de la función legislativa art 75 se explica que tiene 15 días para entregar información”.

Melo señaló que la petición de información realizada sí se la hizo enviando una copia a la Presidencia de la Asamblea Nacional, tras la disposición de realizar las peticiones de este tipo por medio de la misma. “Lo que ocurrió en este proceso es que llego primero la petición que hice directamente, pero sí se cumplió con los lineamientos necesarios. Nuestra petición es legítima”.

El asambleísta aseveró que todos los asambleístas pueden pedir información a todos los funcionarios públicos. “Tenemos que hacer una pregunta ¿acaso el contralor actúa como ministro?”. Explicó que este proceso continuó el 24 de enero pidiendo la información requerida que igual no fue respondida. “Luego de esta petición volvimos a pedir información con fecha del 23 de marzo”.

Aseguró que, inclusive, por parte de la presidencia de la Asamblea ya se realizó la petición con fecha de 29 de marzo, a la cual tampoco se respondió. “El señor Celi violó la Constitución de la República y la ley de Participación Ciudadana y Control Social. “Con esto podemos mencionar que las acciones por parte del señor Celi son ilegitimas. Es necesario entender que todo lo que se ha relatado hasta ahora es causal para juicio político”.

Explicó que este problema es uno de tantos que se están manejando hacia la Contraloría. “El Contralor no tiene por qué cuestionar las leyes sino tiene que acatarlas”. Indicó que tras estas acciones de incumplimiento se ha pedido que este se presente a la Asamblea Nacional. “Es necesario que el señor Celi venga a la Asamblea Nacional, estamos esperando que se haga efectivo. Todo lo relatado es causal para juicio político”.

Melo puntualizó que se está conformando una comisión de investigación en la que llaman a los funcionarios o personas naturales que se hayan sentido afectadas por la Contraloría. “No vamos a permitir que se afecten los derechos de los ciudadanos ecuatorianos”.

El asambleísta comentó que con esta acción se busca encontrar que “posibles otras irregulares se han suscitado, ¿Cómo es posible que el señor Celi en conjunto con el señor Dueñas firmen un documento seis meses antes de una forma y después se cambie la decisión?, esto solo demuestra que este proceso no fue técnico”.

“Ante todos estos actos yo le pregunte al señor Celi quién fue la persona que firmo los informes de Odebrecht. Resulta que estos informes son de años atrás. Los presenta, en octubre del 2017, pero qué extraño porque todos los presenta en el mismo día, ¿qué pasó?, ¿estaban guardados a ver qué era lo que pasaba? Las actuaciones tienen que ser objetivas y técnicas, según el artículo 79 de la Contraloría”, comentó.

Para Melo, todos los ecuatorianos deben exigir que acuda hasta la Asamblea Nacional y responda. “Nosotros los asambleístas tenemos que estar a la altura de enfrentar esta situación”. Fue enfático en señalar que, solo el hecho de que no haya entregado información al Legislativo en el plazo de 15 días, ya viola la ley y es causal de destitución.

“Él tenía que habernos entregado la información en el plazo de 15 días. Si no lo hizo es causal de destitución. Es juicio político y él tenía que demostrar que si entregó o no. Como no lo hizo, es causal de destitución del señor Celi. A partir de ahí tendremos que seguir investigando porque lo que se ha escuchado es sumamente grave”, puntualizó.

Recordó que también tienen en sus manos los audios y el video en el que el Contralor Subrogante rompe el acta de notificación. “Hay algo que no se llega a entender que es cómo se ha estado manejando la institucionalidad. Es el momento de recuperar la institucionalidad en el Ecuador”, finalizó.

