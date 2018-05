Para Diego Salgado, no existió modelo de ciudad de Quito y necesita replantearse (AUDIO)

Audio Mayo 07 - Diego Salgado



Además, dejó en claro que "CREO no apoyó a la candidatura de Mauricio Rodas en su momento" Diego Salgado, ex asambleísta y militante de CREO, lanzó su propuesta como pre candidato para ser alcalde de Quito. Enfatizó que, en la actual administración liderada por Mauricio Rodas, no existe un modelo de la ciudad y afirmó que requiere un replanteamiento. Sobre el Metro, Salgado señaló que "no es un negocio y debe ser subsidiado", sin embargo, advirtió que con la situación económica actual no sabe si se podrá hacerlo. Además, informó que está abierto a que "si hay un mejor candidato o candidata dentro de nuestra tendencia, yo sumaré mis fuerzas y capacidades a ese mejor candidato".