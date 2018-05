LA HORA (Quito) Elizabeth Cabezas: No rehuimos a la fiscalización

Presidenta de la Asamblea se confiesa sobre cómo es dirigir un Pleno sin la aplastante mayoría que antes tenía Alianza PAIS

En la pared del fondo del despacho, junto a la ventana, están colgadas seis fotografías tomadas por su hijo. Cada una muestra una escena distinta de las calles de Quito: niños vendedores, quioscos de periódicos, tráfico. “A mí también me gusta la fotografía”, dice Elizabeth Cabezas, la presidenta de la Asamblea. Y ríe.



El lunes cumplirá dos meses en el puesto y se siente identificada con esta idea: Debido a que ya no hay mayoría absoluta y las tendencias volvieron a ser dispersas, manejar la Asamblea es como llevar corriendo una bandeja con vasos repletos de agua. “Pero ya le estoy cogiendo el tino”, dice. Y vuelve a reír.

- “Dejen que me cambie la blusa. Ya he salido con esta en dos medios hoy”.

Y esperamos a que uno de sus colaboradores baje al parqueadero y regrese después de un rato con la nueva mudada desde el auto de la Presidenta. Parte de estar cogiendo el tino en su nuevo trabajo es hablar pausado en las entrevistas. Piensa cada frase, cuida mucho sus palabras.

¿Cómo es dirigir una Asamblea sin mayoría absoluta?

Un verdadero reto porque, primero, son bloques distintos, de distintas ideologías; pero, además, son varios, no tenemos una fuerza que predomine. Pero esto, apegado al diálogo, ayuda mucho para llegar a consensos.

¿Cómo evalúa a la Asamblea tras este tiempo al frente?

La Asamblea pasa un mal momento sobre credibilidad y aceptación de los ciudadanos. Nunca ha sido el ‘patito bueno’, pero creo que los niveles de aceptación al momento son de los más bajos que tenemos en los últimos años y eso también es un compromiso para todos.



Pero que no haya una mayoría absoluta, abrumadora, es positivo, ¿no? Es bueno que ya no se sepa siempre cómo va a votar la Asamblea.

Bueno, sí. Porque finalmente lo que nos está moviendo son los objetivos y las leyes. Hay una agenda de consenso.



¿Cómo entender que morenistas y correístas hayan impendido una resolución de respaldo al Consejo transitorio de Participación?

Tuvimos, yo diría, unas diferencias de opinión en un momento dado que pesó sobre la votación. Yo, de hecho, tenía clara mi posición y mi voto fue favorable. Finalmente, el tema no pasó pero no descartamos que esto sea tratado en los próximos días.



Usted se reunió con ese Consejo. ¿Qué acordaron?

La idea era establecer una agenda conjunta donde la Asamblea pueda servir de apoyo a la gestión al Consejo de Participación en la medida de nuestras competencias y nuestras atribuciones, de lado y lado.



¿Comparte el criterio de algunos de sus colegas de que es necesario un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre ese organismo?

Hubo una iniciativa de un asambleísta. Pero no progresó. La Corte es sujeto de valoración también del Consejo de Participación; entonces, el momento en que uno tiene allí un conflicto de intereses, por decirlo de alguna manera, su opinión podría quedar también en cuestionamiento.



¿Entonces, en eso no se va a insistir en el futuro?

No lo hemos planteado. Es más, el asambleísta proponente no ha presentado ya el tema. Vamos a ver si es que hay insistencia, pero creo que la Asamblea, en su mayoría, está por la línea de apoyar la función del Consejo de Participación.



¿Ustedes mantendrán la fiscalización como hasta ahora?

Tenemos como competencia la legislación y la fiscalización. Obviamente, en el tema de fiscalización yo no puedo presentar un cronograma porque son coyunturas y condiciones, pero a la tarea de fiscalización no la rehuimos bajo ningún punto de vista.



¿Las diferencias entre correístas y morenistas son irreconciliables? ¿Podría más adelante reagruparse el bloque?

Es complejo, las diferencias han sido públicas y notorias. Hay cosas importantes en donde nosotros hemos marcado una agenda: el combate a la corrupción, haber promocionado el ‘Sí’ como un mecanismo de consulta.



Pero desde afuera parece que, dependiendo del tema, sí pueden coincidir…

Hay muchos temas en los que hemos coincidido con todas las bancadas. Tampoco hay que satanizar estas coincidencias. Las hemos tenido con CREO, con socialcristianos, con Izquierda Democrática. Hay puntos sobre los que todos los ecuatorianos están pensando más allá de las disputas partidistas.



El expresidente José Serrano decía que él iba por el camino de crear comisiones ocasionales cada vez que lo necesitara, ¿usted comparte eso?

Realmente, pienso que la salida no es vaciar los contenidos de las comisiones permanentes. Me parece que la responsabilidad que tiene cada presidente de las comisiones no es con la Presidenta de la Asamblea, sino con el pueblo.



¿Ese fue el acuerdo al que llegaron para no hacer la reestructuración de comisiones?

No, porque esto salió después. Más bien, el tema de la reestructuración pasó por una coyuntura penosa, la de la frontera, que se dio a los poquísimos días de que yo asumí la Presidencia y marcó otras prioridades.



¿Entonces, podría retomarse?

Creo que ese momento ya pasó, porque los cambios implicaban una suerte de destrabar estas comisiones que tenían dificultades: Educación, Relaciones Internacionales. Luego, ya se dio la salida voluntaria del Presidente de la Comisión de Educación, eso ya alivió las cosas y este momento la Comisión de Relaciones Internacionales está trabajando en otras posibilidades.



¿Será posible que dentro de un año la Asamblea apruebe 48 leyes, como lo establece la agenda?

Hemos construido esa agenda en función de los compromisos adquiridos por los presidentes de las comisiones, quiero mantener el optimismo.



¿Qué hay de las reformas a la Ley de Comunicación?

Está en el paquete de prioridades. La vamos a procesar tan pronto tengamos los insumos, que van a venir desde el Ejecutivo, organizaciones, medios. Entonces, no queremos apurar el tema, pero sí queremos que salga lo más completa posible para no tener después las reformas que ahora sí nos han tocado.



A su criterio, ¿qué cambios deben darse?

Varios. Mucha gente me pregunta, ¿cree que debe existir la Supercom? En mi criterio personal, que exista un ente regulador es importante. El problema es que las atribuciones que se han dado a este ente han sido excesivas. Ahí tenemos el conflicto de ser juez y parte. (ASC/RVD)