Alfredo Arias dejó de ser técnico de Emelec

Entrenador dirigirá sus dos últimos partidos mientras directiva designa un reemplazo El técnico argentino, Alfredo Arias, anunció su salida de la dirección técnica de Emelec debido a una serie de malos resultados, la noticia fue dada la tarde del martes 08 de mayo en una rueda de prensa organizada por el equipo, en la cual se detalla que Arias dirigirá únicamente dos encuentros más, ante Delfín, cuyo cotejo será este viernes 11 de mayo, y por la Copa Libertadores, contra Flamengo, el miércoles 16 de mayo del 2018.

El Cuerpo Técnico comandado por el entrenador Alfredo Arias decidió dar un paso al costado y no continuar al frente de Emelec, ya que en los últimos meses los resultados no lo acompañaron y al momento el equipo se ubica quinto, a 9 puntos de la primera posición: "Hemos decidido mi salida de la dirección técnica. La decisión pasa por el respeto que le tengo a esta institución. Me voy porque quiero que este club siga ganando”

El técnico agradeció al equipo y a la dirigencia por la oportunidad que le brindaron y lo calificó como una institución modelo en Sudamérica: “Hemos decidido mi salida de la dirección técnica. Me siento honrado de haber estado acá, Emelec no es sólo lo que se ve los domingos en la cancha. Emelec son todos los que trabajan para la institución, la hinchada. Es una organización modelo en Sudamérica”.

Por su parte, el Presidente del equipo Nassib Neme, confirmó que Arias se quedará al mano de Emelec durante 15 días más, mientras se asigna un reemplazo: "La elección de un nuevo Cuerpo Técnico toma unos 15 días por lo que solicitamos a Alfredo Arias que nos acompañe en los 2 próximos encuentros. No habrá interinazgo sino la transferencia directa al nuevo cuerpo técnico".

Para concluir la rueda de prensa, Neme agradeció a Alfredo Arias por sus dos últimos años al frente del equipo y destacó su trabajo a dentro y fuera de las canchas: "El legado que deja Alfredo Arias es muy amplio, vasto, enriquecedor para la plantilla. Y en resultados, se va dejando a un Emelec subcampeón y campeón. Los últimos malos momentos no están en capacidad de borrar lo bueno que ha pasado en 2 años".

Fuente: El Universo – C.S. Emelec – Diario Expreso