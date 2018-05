Xavier Zavala Egas: Consejo Transitorio no tiene competencia para evaluar a Corte Constitucional

Consejero votó en contra de resolución de organismo El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) resolvió, con seis votos afirmativos y uno en contra, evaluar a la Corte Constitucional (CC). El voto negativo fue del consejero Xavier Zavala Egas, quien aseguró que el organismo no tiene competencia para evaluar y, posiblemente, cesar en funciones a la CC.

“Jurídicamente, expliqué que las facultades extraordinarias del Consejo de Participación circunscriben las competencias del Consejo y, efectivamente, la facultad extraordinaria de evaluación y posible cese de las autoridades sometidas a control se circunscriben a aquellas autoridades de control nominadas por el Consejo de Participación”, comentó.

Recalcando que los miembros de la Corte Constitucional no son nominados, a base del artículo 208 de la Constitución, por el Consejo de Participación cesado, por lo tanto, no entra en el ámbito de competencias extraordinarias del CPCCS-T. “Ese es mi criterio jurídico que, insisto, no es político”, remarcó.

Esta mañana, luego de decidir iniciar la evaluación a la CC, el CPCCS-T previno a sus jueces y juezas que la obstaculización del proceso se interpretará como desacato al mandato popular, que se sancionará con la finalización de sus funciones. (JPM)

Fuentes: Twitter – Ecuadorinmediato.com