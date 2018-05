Verónica Ocaña: "Pido a mujeres que se alcen en contra de casos de violación, no se callen" (AUDIO)

Audio Marcela Holguín, Verónica Ocaña



Los tres individuos imputados en caso de abuso sexual fueron sobreseídos Al programa "El Poder de la Palabra" de Ecuadorinmediatoradio asistieron Marcela Holguín, asambleísta nacional junto con Verónica Ocaña, víctima de violación y el abogado de la afectada, Alfonso Puente. La legisladora explicó que este caso ocurrió hace cerca de un año. "El 18 de febrero del 2017 Verónica Ocaña fue víctima de violación. Tres sujetos abusaron sexualmente de ella. A partir de ese momento se ha vivido un viacrucis terrible en su vida".

La asambleísta recalcó la fortaleza por parte de la víctima al “dar la cara. Desde el primer momento supo sobreponerse a ese dolor tan grande por el que estaba atravesando y acudir a la justicia”. Holguín aseguró que el sistema judicial le ha “cerrado las puertas a Ocaña. Los tres tipos acusados de violación han sido sobreseídos. El último en una audiencia el viernes pasado”.

La legisladora aseguró que la justicia le ha negado a la afectada cualquier tipo de ayuda, “incluso le han impedido entregar las pruebas que se tenía como parte del proceso Pruebas en las cuales se demuestra que efectivamente Verónica está siendo agredida sexualmente”. Holguín comentó que existen videos y fotografía donde se puede observar como Ocaña y otras víctimas están siendo agredidas.

“Resulta que estos tres sujetos habrían violado a otras mujer que no han tenido la fortaleza de denunciar”. La asambleísta mencionó que inclusive Verónica Ocaña sufre de amenazas de muerte hasta el día de ayer. “La vida de Verónica está en peligro, tenemos que hacer una casus común para ayudarla”. Aseguró que esta causa no es solo sobre un caso aislado sino por la seguridad de todas las mujeres en el país. “Tres sujetos acusados de violación están caminando por las calles y cualquiera de nosotros podría estar en situación de Verónica”.

La entrevista continuó con el testimonio de Verónica Ocaña quién se refirió a la audiencia del pasado día viernes. “Salí muy indignada, muy triste con el sistema judicial. Con valentía yo puse la denuncia, algo que muchas mujeres no lo hacen por la vergüenza, y también conocen que muchos de estos casos han quedado impunes”.

Ocaña relató cómo ocurrió la agresión sexual el pasado febrero del 2017 y aseguró que los tres individuos ya tenían un plan para llevar acabo el crimen. “Ellos acostumbraban invitar a las chicas que tenían ya en la mira, insistentemente por medio de redes sociales. Me insistían en acudir a una reunión de cumpleaños de uno de los individuos”. La víctima aclaró que uno de los agresores “es primo de su novio”.

“Por este motivo uno no puede dudar de que va a ir a un lugar donde le van a hacer daño. Porque uno no sale a la calle pensando en eso”. Verónica Ocaña explicó que ese día ella se acercó a un supuesto domicilio de uno de los agresores, aclaró que después del percance se logró identificar el lugar que se trataba de un cabaret clandestino.

Ocaña aclaró que también se encuentra indignada con el Municipio de Quito, “ya que mientras estábamos en el proceso judicial este lugar solo tenía permiso para venta de bebidas. En el Municipio gestionan el proceso y en menos de 15 días le dan el permiso de casa de citas, posterior al proceso”.

“El abuso fue con fuerza, no fue consentido. Esto fue violencia”. Ocaña explicó su experiencia sobre lo sucedido. “Uno de los sujetos salió a verme en una de las avenida principales ingresamos en una casa normal donde supuestamente se iba a realizar la fiesta de cumpleaños. Entro a ese establecimiento que era como un departamento y me sorprende que no había más gente. El individuo que me invitó me dijo que ya no tardaba en llegar el resto de invitados”.

Ocaña aseguró que se le dio un tipo de bebida, “no me obligaron a tomar, porque en un evento social generalmente se ofrece una bebida. Yo pedí una gaseosa pero al no tener pedí una cerveza. Lo que yo recuerdo es que me bebí entre dos o tres vasos de cerveza y noto que este tiene un sabor distinto. Ellos me indican que habían puesto V220”.

“Mi última memoria es que tengo al frente a uno de los individuos que está fumando una clase de cigarro y a mi derecha los dos sujetos igual estaban fumando, este fue mi último recuerdo”. Ocaña aseguró que al retomar conciencia le faltaba el aire. “El momento que me desperté me faltaba el aire. Al abrir mis ojos puedo ver que el miembro viril de uno de los miembros estaba en mi boca, el otro tipo estaba penetrándome vaginalmente con su miembro viril y el tercer individuo estaba grabando mientras me topaba porque estaba completamente desnudo”.

Ocaña comentó que al recuperar conciencia pidió que se le deje ir. “Pedí que me dejen ir pero uno de ellos gritaba asegurando que ya iban a salir todos. El tipo por el que fui que era conocido me tomo del brazo ya que yo no podía valerme por mi miso me temblaba el cuerpo y las piernas, estaba en un estado bien denigrante”.

“Me sacaron del lugar me llevaron por la avenida 10 de agosto donde logro divisar unas casetas y a una persona. Yo estaba en shock pero el instinto de sobrevivencia me permite gritar por lo que u sujeto me suelta del brazo y yo logro escapar”.

Alfonso Puente, abogado de Ocaña se refirió sobre el proceso del caso, “en efecto yo tome el caso una vez que y se había planteado la denuncia por parte de la víctima”. Agregó que en el decurso de la fase investigativa hubo “un sin número de anomalías”. “Fiscalía por la persona encargada de aquel momento por descuido no se realizó las actuaciones de manera óptima y esto permitió a los procesados de que aleguen inmunidades procesales”.

El abogado comentó que los individuos sí se realizaron los exámenes debidos pero que después se perdieron los mismos. “Existe identificación plena por pate de la víctima y eso está judicializado”. Puente aseguró que los imputados han aceptado que han estado ene le día lugar y fecha de los sucesos ocurridos.

“Lo que llama la atención es que a pesar de existir en el proceso elementos contundentes que probaba la responsabilidad plena de estos individuos en el cometimiento de hecho ilícito, el juez de instancia en la audiencia dijo que no habían elementos que sean contundentes que probaban la responsabilidad de dos de los acusados”. Puente explicó que en esa audiencia fueron sobreseídos dos de los tres imputados.

Puente comentó que en todos sus años de experiencia nunca ha visto “absurdos tan grandes. Existiendo una prueba toxicológica que demostraba que la víctima se encontraba en un estado de estupor, perdido el sentido totalmente”. El Abogado explicó que en la audiencia se adujó “a que no ha habido una pérdida de la razón total y que por ese elemento se ratificaba el estado de inocencia”.

Puente explicó que se han cumplido todas las fases y las etapas que exigen la normativa vigente, “existe una violación a los derechos de la víctima”. El abogado explicó que se ha realizado todos los procedimientos para rever este sobreseimiento y ratificatorias de la inocencia de los individuos.

Verónica Ocaña finalizó “las acciones que ocurrieron y la palabras expresadas por un juez dan mucho que desear porque se puede ver que el discurso es muy machista, prepotente. Se siguen vulnerando los derechos de las víctimas hasta en las audiencias por las mismas autoridades”.

“¿Qué es lo que querían? sangre. Violencia hubo por cómo me trataron, me hicieron. Acaso haya que esperar que exista un femicidio para declarar violencia. Las mujeres ecuatorianas tiene que romper el silencio, romper el miedo”, Ocaña aseguró que ella no es una delincuente. “Estoy aquí alzándome en contra de estos hechos”.

La víctima recordó que el día lunes a las cuatro de la tarde se realizará “un plantón en el Consejo Judicial de la Judicatura”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediatoradio