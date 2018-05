Ricardo Rivas: "Queremos llegar a la verdad con lo que se hizo y se dejó de hacer con nuestros familiares" (AUDIO)

Audio Mayo 09 - Ricardo Rivas



Además, explicó que Gobierno entregará a familiares de víctimas toda la documentación de este caso Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, que fue parte del grupo periodístico de Diario el Comercio secuestrado y asesinado por grupos disidentes de las FARC, habló sobre las acciones que está tomando el Estado para la repatriación de los cuerpos y las exigencias que tienen las familias de los afectados. De la misma manera, informó que el Gobierno ha atendido a varias de sus peticiones, entre ellas el levantar el sigilo a la documentación clasificada de este caso y que será entregada a los familiares de las víctimas para que ellos la administren.

Ricardo Rivas manifestó que hasta el momento han mantenido múltiples reuniones y conversaciones con diversas autoridades del país, pero que en el último encuentro que tuvieron con el Consejo de Seguridad de la Asamblea pudieron presentar un informe con varias irregularidades en el manejo del caso: “Se presentó un informe detallado con particularidades que se vivió a la interna, algunas las sacamos incluso como nuevas. Además se transparentó de nuestra parte ciertas acciones que se realizaron en este proceso”.

El hermano de Paúl Rivas también informó que de parte de esta mesa legislativa existió apertura para continuar con la repatriación de los cuerpos desde Colombia, asimismo, se pidió fiscalizar las acciones que realizaron los Ministerios del Interior, Defensa y Cancillería: “Tuvimos reuniones con la Ministra de Justicia que es la persona que se ha encargado de llevar esta situación a mejor término, también nos reunimos con el Secretario de la Presidencia, representantes del Ministerio del Interior, Cancillería y Ministerio de Defensa”.

Sobre las exigencias que tienen ante el Gobierno, sostiene que se han planteado tres escenarios en los cuales ya existen avances: el primero es buscar intervención internacional para ayudar en la repatriación de los cuerpos: “No debemos esperar a que nos envíen las coordenadas sino tomar otras actuaciones e involucrar personas y organismos civiles para que nos ayuden a la repatriación de los cuerpos”.

Las otras dos exigencias corresponden al levantamiento del sigilo de la documentación y a la intervención de la Comisión interamericana de Derechos Humanos en el caso: “El levantamiento del sigilo de documentación ha quedado a juicio de las familias, ya que ahora se ha pedido que la familia sea quien decida si se revela o no estos documentos, ante eso lo que nosotros hemos pedido es que se entregue de forma total estos documentos en reserva para constatar si hay inconsistencias que esperamos que sean aclarados. De igual forma, oficiamos hace tres semanas, a la Comisión interamericana de Derechos Humanos, para que sea el organismo que elabore y conforme la metodología de trabajo”.

Por otra parte, también explicó que el asesinato de los periodistas es una responsabilidad compartida entre Ecuador y Colombia, ya que desde ambos Gobiernos no existió un manejo adecuado del asunto: “El Gobierno colombiano también tiene corresponsabilidad en el manejo de ese tema, no es un problema de delincuencia común donde fueron asesinados, es algo mucho más grande que debe tener participación y responsabilidad de los dos gobiernos”.

Ricardo Rivas señaló que a pesar de lo doloroso de la situación, esta problemática ha servido para visibilizar los conflictos en la frontera norte y en estas regiones gobernadas por narcotraficantes y guerrilleros: “Se visibiliza la falta de seguridad que tenemos en todas las fronteras y las malas condiciones de vida que tienen esas zonas, es algo que debería atender el Gobierno de manera urgente”.

Acerca de los cambios que ha sufrido su vida, sostiene que ha sido muy brusco y ha cambiado en 360 grados, ya que nadie está preparado para enfrentar una circunstancia de estas: “He tenido que aprender a llorar mientras doy declaraciones, mientras estoy liderando, mientras estoy hablando con el Gobierno, he sacrificado relaciones personales. En tanto la situación económica ha sido difícil, porque al momento no tengo trabajo y esto me ha permitido estar al 100% acá, aunque de apoco uno tiene que retomar su vida normal”.

Para concluir su intervención, Ricardo Rivas recalcó la importancia de que esta situación no se olvide y espera contar con el apoyo del Gobierno para que se sigan tomando acciones concretas: “Unas son las palabras, pero queremos ver acciones, ya que la palabra sin acciones no es válida. Es difícil acostumbrarse a esa realidad y entender que no tienes un sitio en donde puedes conversar con tu hermano o visitarlos.

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra