Juan Cristóbal Lloret: "Deuda pública consolidada a abril de 2018 es de 34,02%", reveló Ministra de Finanzas (AUDIO)

Audio Mayo 10 - Juan Cristóbal Lloret



"Ecuador está viviendo a plazos" en política económica, lamentó asambleísta de Revolución Ciudadana Para el asambleísta de Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Régimen Económico, Juan Cristóbal Lloret, el Ecuador "está viviendo a plazos" en materia económica. Según dijo, tras la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, ante la mesa legislativa, se confirmó que la deuda consolidada del país no ha superado el límite permitido del 40%. El legislador informó que, a abril de 2018, el porcentaje es de 34,02%, datos revelados por la Secretaria de Estado.

Según dijo Lloret, existe una incertidumbre con relación a qué es lo que va a hacer el Gobierno Nacional. “Creo que ese relato contado desde el señor Celi del manejo de la deuda, sin duda alguna, no abona a la posibilidad que tenemos como país –más allá de los afectos, desafectos y banderas políticas-, de querer avanzar. Considero que estos últimos días el Gobierno ha tratado de tener ciertas iniciativas que parten más desde lo político que de lo técnico y económico”, lamentó.

Criticando el hecho de que hayan querido hacerle un daño al Gobierno anterior al actuar de esa forma. Sin embargo, dijo, en este momento la situación ya es complicada porque dentro de ese “juego” en el que habían caído los primeros meses, hoy se ven limitados para poder tomar algunas acciones.

“El 18 de enero se anuncia la creación de la veeduría de la deuda, en ese momento, el riesgo país estaba en 430 puntos a la baja porque, si el petróleo está en alza el riesgo país tiende a bajar. Cuando se da a conocer ese informe de la deuda, el riesgo país se incrementa a 457 puntos y, en ese momento, se colocaron los últimos US$3.000 millones de dólares en bonos. Eso le significó al Estado, más o menos, un interés adicional de alrededor de US$80 millones que tendremos que pagar todos los ecuatorianos”, comentó.

Precisó que, desde el 18 de enero, hasta la actualidad, el riesgo país se ha incrementado y sigue creciendo. Indicó que ayer cerró por sobre los 460 puntos. “Lo que quiero decir es que detrás de la política económica hay una serie de incertidumbres, estamos viviendo a plazos”, cuestionó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

“El Ecuador está viviendo a plazos: Plazo para las medidas económicas, que se anunciaron el 4 de abril. Fueron 14, de las cuales se han implementado cinco. Estamos 10 de mayo y tampoco nos ha llegado a la Asamblea Nacional el paquete o las reformas que se tienen que hacer a las diferentes leyes. Es decir, Ecuador está viviendo a plazos: Plazo para que Guacho se entregue, para que den a conocer si es que los secuestrados estaban con vida, plazo para entregar las medidas, pero ya vamos un mes y 6 días y aún no se concretan”, indicó.

A su criterio, no hay un norte desde el punto de vista económico. Recordó que el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, reveló que en el mes de octubre, se le había planteado al presidente Lenín Moreno una serie de medidas, sobre todo, para manejar el sector externo. “Es peligrosísimo lo que está pasando en el país porque el sector externo de la economía no se lo está manejando bien. Lenín Moreno no había tomado una decisión porque se encontraba en ese camino de diálogo. El diálogo no está mal, pero al final tiene que tomar decisiones y no han existido”.

El asambleísta indicó que la ministra María Elsa Viteri acudió hasta la Comisión con una serie de evasivas, sin embargo, terminó aceptando que no se había superado el 40% del límite de endeudamiento. Relató que presentó un cuadro en el cual se estaba revisando la ejecución presupuestaria a diciembre del 2017 junto con una lámina a abril del 2018 en el cual se dio el saldo de la deuda pública.

“La deuda pública consolidada a abril del 2018 es del 34,02%, es decir, no ha superado el límite de endeudamiento del 40% del PIB, que está establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Mientras que, la deuda agregada está en el 46,98%. Es decir, ninguno de los dos valores, ni siquiera coincide con esa supuesta veeduría de la deuda planteada por Pablo Celi quien, por cierto, me deja un sinnúmero de dudas”, dijo.

A criterio de Juan Cristóbal Lloret, el documento que salió de la Contraloría con respecto a este tema es más político que técnico, tomando en cuenta que ha sido elaborado por quienes estuvieron en la veeduría, desde un punto de asesoría que plantearon varios comentarios desde el punto de vista político.

Le llama la atención porque, en estos meses, lo que se ha priorizado ha sido el aspecto político antes que lo técnico y, sobre todo, no observa un concepto detrás, sobre todo, desde el punto de vista económico. “¿Cuál es el concepto de Moreno?, ¿hacia dónde vamos como país, como nación?, ¿qué es lo que está detrás de la intención de un plan económico?”.

“Resulta que ha pasado un año y recién en este año, con una serie de plazos que se han dado, todavía no se ha entregado una propuesta económica que debe obedecer a un carácter político-ideológico de su mandatario, de su proyecto. Además, debe contener una serie de acciones y elementos que nos permita prever cuánto va a crecer la economía, cuáles van a ser los números de empleos que se van a generar, cuál va a ser ese número de desarrollo de la economía y eso no lo tenemos”, recalcó.

El asambleísta recordó que fue parte del régimen anterior siendo Gobernador de la Provincia de Azuay y aseveró que siempre tendían un concepto detrás de una política económica. Por ejemplo, el cambio de la matriz productiva: la política pública apuntaba a fortalecer el cambio de la matriz productiva, así como la política económica, la legislación y la normativa que salía de la Asamblea Nacional; la educación, etc.

“Pero hay que preguntarse, ¿cuál es el concepto detrás de la propuesta de Lenín Moreno? Ni el mismo Presidente creo que la sabe y ese es uno de los temas que me preocupan porque el Ecuador va viviendo en plazos y sin ninguna concreción de sus medidas”, cuestionó.

El legislador miembro de la Comisión de Régimen Económico aseguró que aún “quedaron flotando” una serie de inquietudes que no fueron respondidas por la ministra María Elsa Viteri y que constarán en el informe de la mesa. Esto se da producto de que “no hay un norte” y no existe una verdadera transparencia en torno a las cifras que debería presentar.

“Yo estimo que los momentos más complicados en el Ecuador todavía no los hemos pasado y, seguramente, los que se vienen en las próximas semanas o meses, serán muy complicados pese a que hay un precio del barril del petróleo superior a los US$70 dólares. En el presupuesto general del Estado estaba en alrededor de US$42.90 por cada barril. Es decir, en el lapso de un año tendrán aproximadamente US$3.000 millones adicionales, ¿dónde está esa plata?, ¿qué es lo que están haciendo?”, se preguntó.

Lloret lamentó que no se estén tomando acciones en cuanto al sector externo y advirtió que están saliendo más dólares de los que están entrando en la balanza comercial no petrolera. Recalcó que el Ecuador hace esfuerzos enormes a través de la balanza comercial petrolera y de endeudamiento de líneas de crédito para atraer dólares al país. Sin embargo, el sector privado, vía importaciones, está sacando esas divisas. “Hay que tomar medidas con relación al sector externo no petrolero. Eso es muy riesgoso y peligroso en una economía dolarizada”.

Para el legislador, no existe un norte en cuanto a la política económica porque no se ha concretado ninguno de los planteamientos del presidente Moreno pese a que ya ha habido una propuesta con respecto al manejo del sector externo con relación a ciertos aranceles que se tienen que colocar, sobre todo, para los productos suntuarios.

Por ello, esperan que, dentro de la propuesta económica, pueda comparecer una vez más la Ministra de Finanzas y dé un panorama mucho más claro de lo que fue su comparecencia a la Comisión de Régimen Económico.

Con respecto al informe de la deuda, dado a conocer por la Contraloría, Lloret rememoró que, la semana pasada, el asambleísta Esteban Melo anunció una serie de irregularidades que se están cometiendo por parte de dicho organismo de control. “Ahora el Contralor tiene poses de legislador. Ahora, en ese informe, se establece que el Contralor tiene la capacidad de cuestionar la ley haciendo un análisis entre la que estaba vigente en el 2010 versus la actual y dice que la que estaba vigente antes del 2010 era mejor”.

“Es lamentable, pero él tiene que circunscribirse a hacer su análisis e informe de auditoría en función de la normativa vigente. No tiene por qué cuestionar la normativa anterior o la actuación de los asambleístas”, criticó. Al tiempo de enfatizar en que este documento tiene un carácter más político que técnico. “Él no puede cuestionar si es que la legislación fue mejor o peor, lo que tiene que hacer es el análisis y las auditorías en función de la legislación y verificar si es que se ha cumplido con la norma”.

Comentó también que, cuando asistió el titular de la SENPLADES, Etzon Romo, se le preguntó cuál es el nivel de ejecución presupuestaria pese a que están entrando recién al quinto mes del año, el nivel, dentro del gasto de inversión, no supera el 18%, cuando debería estar, por lo menos, superior al 32%, es decir, el doble de lo que actualmente se encuentra.

“Esto es gravísimo porque, dentro del sector público, uno de los motores dinamizadores de la economía –conforme a la propuesta del presidente Lenín Moreno- en cuanto a la construcción de 325.000 casas, que era uno de los mayores pilares dinamizadores porque nos permitía, con alianzas estratégicas, generar un motor dinamizador de la economía”, reflexionó.

Puntualizó que, dentro de la mesa legislativa, están a la expectativa de que se pueda concretar, en esta semana, la propuesta que envíe el Primer Mandatario. “Insisto, seguimos viviendo a plazos. Si es que esto no se concreta en el transcurso de esta semana, la próxima semana tendremos que hacer comparecer a todas las autoridades del frente económico, empezando con la Ministra de Finanzas- ojalá ya pueda responder y tener mayor claridad con respecto hacia dónde va el país-“.

“También a los representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI) porque, encima, se había sobredimensionado algunos ingresos en la ejecución presupuestaria del 2017, estaban sobre estimados los ingresos. Ojalá para el 2018, para este presupuesto, estén igual. Hay que revisar el manejo, desde el Banco Central (BCE), de cómo se están planteando esas estadísticas, los análisis con respecto de la economía, a la balanza comercial no petrolera, etc.”. (JPM)