"HuaHua", film de Joshi Espinosa que trata sobre identidad y crianza (AUDIO)

Audio Mayo 10 - Joshi Espinosa



Criar al huaha en la ciudad o en la comunidad tiene grandes diferencias, a criterio del cineasta Una pareja de jóvenes indígenas se enteran que van a ser padres. Este hecho despierta su preocupación sobre la identidad con la que educarán y criarán al "HuaHua", expresión quichua con la que tituló Joshi Espinosa a su ópera prima que estará presentándose dentro del Festival EDOC 2018. Destacó que este documental deja abierta la pregunta "de qué mismo significa ser indígena", a través de varias entrevistas y familiares que demuestran la "variedad que ahora existe dentro de los jóvenes y cómo se identifica cada uno, al punto de decir yo soy indígena por esta razón".

Explicó que el título de su film, traducido textualmente, significa niño. Mencionó que decidieron ponerle Hua Hua, con H, porque “la manera de diferenciar entre el español y el quichua, antes cuando no existía la idea de la gramática en el quichua, se escribía con h”.

Su opera prima, dijo, la vienen realizando desde hace 4 años y ha participado en el Festival de Cine Orquídea 2017, en Cuenca, y actualmente se está presentando en el festival Encuentros del Otro Cine – EDOC.

El film cuenta la historia de dos jóvenes indígenas que residen en Quito y se enteran que van a ser padres y, a lo largo de la película, se preguntan “dónde le criamos al hua hua, si en la ciudad o en la parte rural”.

Considera que existe una diferencia de criarse en el mundo urbano, que en el mundo rural. Desde su experiencia, al ser un quichua urbano que nació y creció en Otavalo, explicó que tiene diferencias con quichuas que han nacido en la comunidad.

“Siempre hablamos de un ideal, de cómo deberían ser los indígenas en el Ecuador, muchas veces una idea muy romántica”, afirmó al señalar que el objetivo de film es mostrar lo que está pasando actualmente. “La idea de mostrar estas maneras de vivir muestran que, a pesar de que exista una injerencia desde el exterior, lo interesante de los quichuas ha sido que las hemos asumido, las hemos transformado”, expresó.

Manifestó que en su familia varios hermanos se casaron con extranjeras y “cada uno tiene una identidad muy distinta. Mis dos sobrinos venezolanos asumieron esa identidad, no tiene el cabello largo, tienen otro tipo de dieta”.

Para el director del Film, cuando se plantearon el guion, “dijimos estamos llegando a cosas que no logramos comprender. Pero llegamos a la conclusión de qué mejor formar que regresar a la raíz”.

Adelantó que hay una revelación de su papá, quien le dice que decidió mudarse a la ciudad, porque creía que lo mejor era que hablen español. Por su parte, su madre, se cuestiona si hubiese sido mejor educarlos en la comunidad o si estuvo bien hacerlo en la ciudad.

Espinosa mencionó que su deseo es que su hijo siempre hable quichua y tenga el cabello largo. “Cuando yo estaba en el colegio era el único indígena. Mientras toda mi adolescencia pensé que ser indígena era malo. Mi padre me envía la exterior y me doy cuenta de que no tiene nada de malo, más bien se fascinan por tener toda una carga cultural, nos aceptan”.

Señaló que tener el cabello largo “les hace ser parte de la familia. Mi abuelo lo tuvo, mi padre y yo”.

Finalmente, dijo, lo que hacemos con este documental es dejar abierta la pregunta “de qué mismo es ser indígena”. El cineasta destacó que la riqueza de su película es que muestran la variedad que ahora existe dentro de los jóvenes y cómo se identifica cada uno, al punto de decir “yo soy indígena por esta razón”.

Anunció que la primera función es este sábado 12, a las 17h00, en el OchoyMedio; el jueves 17 en InCine a las 19h00; y el sábado 19 en Cumandá Parque Urbano a las 16h00.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato