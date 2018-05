Esteban Bernal: "Juicio político a Gustavo Jalkh no es personal o por capricho" (AUDIO)

Audio Mayo 10 - Esteban Bernal



Además, explicó que buscarán reformar la figura de ‘error inexcusable’ por ‘error judicial’ Esteban Bernal, asambleísta del movimiento CREO, habló sobre la solicitud de juicio político en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh y cuatro de los vocales de esta entidad, sobre lo cual, manifestó que esta petición nace por el incumplimiento de funciones de dichas autoridades. Asimismo, señaló que el juicio político no nace por un tema de índole personal, sino que se basa en alrededor de 40 pruebas que lo respaldan y muestran la negligencia de esta entidad.

Bernal, subrayó que no conoce a Gustavo Jalkh y que este tema no es de carácter personal sino por el incumplimiento de funciones, asimismo explicó que las veces que el titular de la Judicatura se ha presentado en la Legislatura él no ha podido estar presente: “El día que él fue yo presentaba el juicio político, y además, ellos fueron llamados a la Comisión de Justicia no a la Comisión de Fiscalización en segunda y tercera ocasión también ha sido llamado a la Comisión de Justicia sin que este legislador lo conozca”.

De la misma manera, manifestó que la legisladora Marcela Aguiñaga ha pedido tres veces su presencia en esta mesa legislativa para poder opinar sobre esta temática, pero no estos encuentros no se han podido concretar: “En la misma Comisión de Justicia, la asambleísta Marcela Aguiñaga ha remitido tres cartas pidiendo que también sea recibido este legislador para dar el punto de vista con respecto a la aplicación del error inexcusable, pero no he tenido la oportunidad “.

El legislador explicó que una de las pruebas que respalda esta solicitud es el informe de Contraloría en el cual se determina que el Pleno del Consejo de la Judicatura es el responsable varias irregularidades, además que posee cerca de 40 pruebas en su contra: “He presentado casi 40 pruebas que determinan el incumplimiento de funciones y el presunto tráfico de influencias al interior del Consejo de la Judicatura”.

Bernal recalca que entre las pruebas que más se repiten en contra del Consejo de la Judicatura se encuentra el error inexcusable y es en lo que se basa este organismo para determinar su ‘buen comportamiento’, pero que lamentablemente lo único que ha demostrado esta figura es la injerencia en la justicia: “Esa es la lógica que siga existiendo el error inexcusable es válida, pero quien lo tenga que determinar sea otro juez, un juez de alzada, una instancia superior, pero esto lo dice Esteban Bernal nada más, sino también lo dice la Human Right Watch, el Dr. Baltazar Garzón que lo trajo la Revolución Ciudadana para hacer una evaluación del sistema judicial y en la parte pertinente dice que el error inexcusable es una clara injerencia en la justicia ecuatoriana y debería ser eliminado”. Con esta figura sostiene que la autorregulación de parte de los mismos jueces es lo que se debería aplicar, ya que al momento quien integra el Consejo de la Judicatura y determina los fallos judiciales es un ingeniero civil: “Eso no lo digo yo, lo dicen varios Colegios de Abogados, Jurisconsultos, es decir no es un tema personal o de capricho, pero se tiene que recalcar que con estas medidas no estamos dejando desprotegida a la ciudadanía, estamos pidiendo que el error inexcusable lo aplique quien tenga que hacerlo”.

Por otra parte, el asambleísta también hizo hincapié en que la figura del error inexcusable no se debe eliminar, sino que debe ser reformado por otro cuerpo jurídico que contemple el error judicial: “No digo que se elimine, se puede reemplazar por el error judicial, que semánticamente suena distinto pero lo de fondo significa que se puede generar un recurso para que otro juez verifique si se cumplió o no. Es eso lo que estamos planteando a más del proceso de fiscalización, la eliminación del error inexcusable mediante una reforma pero que sea reemplazado por el error judicial y que la protección ciudadana se mantenga”.

Para concluir su intervención, el asambleísta Esteban Bernal se refirió al informe emitido por la Contraloría el cual lo obtuvo mediante un acta administrativa en la Fiscalía de Guayaquil y de forma legal: “En este claramente se determina que el Consejo de la Judicatura incumplió y determinó nombramientos”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra