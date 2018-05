Doris Soliz sobre su renuncia: "Es una suma de factores, pero el tema de mi salud está en el centro" (AUDIO)

Audio Mayo 11 - Doris Soliz Asambleísta



Además, informó que al momento quien preside Comisión de Asuntos Internacionales es Esther Cuesta Doris Soliz, asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana, se refirió a su decisión de dimitir a la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea Nacional, debido a un percance en su salud que fue provocado por un accidente de tránsito ocurrido hace dos meses. De la misma manera, manifestó que en las próximas semanas presentará una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La legisladora explicó que su decisión estuvo motivada por un percance en su salud, ya que desde su incidente ha sufrido múltiples secuelas que han mermado su energía y no le permiten continuar presidiendo esta Comisión: “Hace dos meses, el 8 de marzo, cuando me dirigía a un evento por el día de la mujer, sufrí un accidente, porque un camión impactó contra mi vehículo y yo tuvo el impacto directo en el parabrisas. Afortunadamente no tuve fracturas, pero obviamente me he quedado con secuelas en mis cervicales, con dolores de cabeza, mareos, que me han restado energías para continuar al frente de esta mesa legislativa”.

Soliz recalcó que ha intentado llevar de la mejor forma su trabajo al frente de esta Comisión y que en año que estuvo al frente de la misma, se ha trabajado muy arduamente para el bienestar de los ecuatorianos: “He intentado llevar de la mejor forma el trabajo de la Comisión y creo que lo he logrado, la Comisión trabajó muy bien durante los ocho primeros meses, eso lo informaba el día de ayer, logramos en tiempo récord la aprobación de 17 tratados y convenios internacionales, 2 leyes que estaban para tratamiento en nuestra mesa legislativa, además, múltiples gestiones internacionales”.

Entre el trabajo que ha realizado esta Mesa legislativa detalló varias reformas y políticas en favor de los migrantes, la gestión para eliminar la visa Schengen y el respaldo a la situación que vive la frontera norte: ”Destaco las acciones realizadas a favor de nuestros hermanos migrantes, para eliminar el visado Schengen, pero esta es una comisión delicada, que se complicó en su funcionamiento por una lógica de botín político de algunos asambleístas que obstruyen el trabajo e incluso han perdido los límites de respeto y las normas del propio trabajo parlamentario”.

La legisladora informó que al momento quien se encuentra al frente de esta comitiva es la asambleísta Esther Cuesta, que es representante de los migrantes de Europa, Asia y Oceanía: “Al momento la Presidenta encargada, es la colega Esther Cuesta, una digna representante de nuestros migrantes y esto me parece interesante y emblemático que por primera vez una Comisión de Relaciones Internacionales, aunque sea de manera encargada, este a cargo de una representante de nuestros hermanos migrantes, eso no es poca cosa”.

Por este motivo, subrayó que el cargo de dirigir una Comisión no es un cargo por el cual pelearse, ya que implica mayor responsabilidad, pero sobre todo explicó que se debe entender la seriedad de estar al frente de una mesa de trabajo: “Considero que es obvio que los vicepresidentes deben asumir temporalmente el cargo que queda vacante, pero hay dos caminos, o hay un acuerdo mayoritario en la Comisión o la Vicepresidenta deberá continuar el trabajo como Presidenta encargada, pero el trabajo en la Asamblea está pasando que todo se puede distorsionar, cuando ciertos sectores de asambleístas ven como un botín político las Comisiones y no como un espacio trabajo especializado, serio e informado”.

Para concluir su intervención, la legisladora Doris Soliz, aseguró que la Ley Orgánica de la Función Legislativa mantiene varios vacíos, por esto ha planteado la posibilidad de reformarla: “Creo que la Ley de la Función legislativa tiene varios vacíos y la experiencia de este año debe ser aprovechada para llenar estos vacíos, por esto he planteado a mi bancada la posibilidad de presentar varias propuestas de reforma incluso he hecho varios planteamientos al CAL. Necesitamos un parlamento que responda al pueblo, que trabaje austeramente y que no convierta las Comisiones en un botín político”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra