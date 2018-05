"Estamos en una de las épocas más oscuras" de Quito, afirma posible candidato a Alcalde, Fernando Carrión (AUDIO)

Audio Mayo 14 - Fernando Carrión



"El quiteño no sabe para dónde caminamos", insistió y esbozó posible eje de campaña: plan colectivo para enrumbar a la capital El académico Fernando Carrión analiza propuestas para convertirse en candidato a la Alcaldía de Quito en las seccionales del 2019. Al hacer un análisis de la situación de la capital ecuatoriana, Carrión asegura que la urbe está viviendo una de las épocas más oscuras de su historia. Sobre una eventual propuesta de campaña, habla sobre dirigir a dónde va Quito: "Un plan colectivo, que nos pongamos de acuerdo todos los sectores", detalló y propuso un pacto entre el cabildo y el Gobierno Central para elevar el aporte quiteño, por ejemplo, al turismo, la industria. Propondría, además, una reestructura institucional, mayor proximidad y participación ciudadana, en las administraciones zonales, reconociendo las distintas ciudades que existen en Quito.

Carrión criticó que se discuta “muy poco de Quito”. Según dijo, la opinión pública debate sobre la corrupción, deuda externa: “todo nacional y nada local”.

“En muchos escenarios, me da la impresión que esto tiene que ver con el pautaje que sale desde el propio Municipio, explícitamente se impide que ciertas personas puedan tener la opinión respecto a la ciudad”, mencionó.

Asimismo, recalcó: “Sin duda, estamos en una de las época más oscuras de la ciudad”. Lo dicho por Carrión, a su criterio, no solo se sustenta porque “Quito perdió su horizonte, no sabe a dónde camina, no solo porque empezamos a tener problemas por la recolección de residuos sólidos, transporte, impuestos prediales”, sino, además, por la corrupción.

“Quito, de alguna manera, no había estado presente en este tipo de cosas y hoy día se ve con una fuerza inusitada, se habla alrededor del Metro, que hay algunas cuestiones importantes, ahora apareció este tema de los taxis, estamos hablando de USD$80 millones, lo de ODEBRECHT era USD$33.5 millones, es decir, casi la tercera parte, solo medido en términos de cantidad”, indicó.

“Quito ha tenido, en la Alcaldía, referentes interesantes de manejo de la ciudad”, recordó Carrión, al tiempo de precisar que la ciudad, en su momento, se convirtió en el modelo a replicar en Ecuador y en América Latina.

“El tema del Centro Histórico, del transporte con el Trolebús, que fue una iniciativa interesante en aquel momento, todo eso se ha perdido, lo que tenemos hoy día es que el quiteño, la quiteña no sabe para dónde caminamos”, sostuvo.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre si se lanzaría a Alcalde de Quito, Fernando Carrión respondió: “Lo estoy pensando, no puedo negarlo, tengo algunas presiones, amigos que me vienen a ver, organizaciones políticas, sociales”.

“Mi idea sería algo de centro-izquierda, Quito siempre ha sido eso”, enfatizó.

Sobre una de sus eventuales propuestas para la campaña electoral, Carrión plantearía “un rumbo para la ciudad”.

“Un plan colectivo de ciudad, tiene que surgir de una realidad que es absolutamente nueva en Quito, hoy tenemos una ciudad de ciudades y construir este plan no es otra cosa más que generar un pacto territorial, no el sur contra el norte o el norte contra el sur, sino que los dos definan un pacto territorial, lo mismo frente al Valle de Cumbayá, Tumbaco, a Los Chillos, al noroccidente, al sur, toda la zona de Machachi”, aseveró.

Para Carrión, la tesis del cambio de la matriz productiva, que surgió en el Gobierno de Rafael Correa, debería plantearse como “un pacto entre el Gobierno local y el nacional”.

“La estructura productiva de Quito prácticamente no se ha modificado desde la época de la sustitución de importaciones, es decir, más o menos década de los 70, lo que nosotros tenemos en industria automotriz, textil, la línea blanca, aparte de eso no tenemos nada”, analizó.

En cuanto al turismo, Carrión reveló que este rubro aporta el 3 por ciento a la cifra nacional pese a los premios que ha ganado la ciudad, que, a decir del académico, “son una farsa”.

“Los que votamos somos los quiteños y los que visitan son los extranjeros que no vota ninguno, entonces, hacemos que el aeropuerto sea el mejor del mundo, viajo bastante, y no es el mejor del mundo”, opinó.

Uno de los problemas más graves que tiene Quito es la estructura institucional del Municipio. Indicó que el cabildo tiene un presupuesto de USD$1.534 millones, de ahí el 50 por ciento se destina para el Metro, un 40 por ciento para gasto corriente y 10 por ciento para inversión.

“Una administración como la que tenemos hoy día tan distante de lo que ocurre con la ciudad no es tan conveniente”, precisó. Carrión cree que se debe dar paso a una lógica de mayor proximidad y participación ciudadana.

“Eso implica modificar sustancialmente la lógica de las administraciones zonales, aquí hay experiencias en América Latina muy interesantes, por ejemplo, la boliviana, ellos tienen una elección del representante administrativo, que surge de una propuesta del Alcalde, que le presenta al Concejo y se arma un pacto, reconocer la existencia de varias ciudades”, insistió.

Fernando Carrión asegura tener dos problemas para su posible candidatura: “el tema económico, para llegar a la Alcaldía de Quito, se requieren algo así como USD$3 millones”.

Aunque reconoció que “se podría levantar los USD$3 millones”, expresó su temor de que “si una persona, una empresa entrega USD$100.000, después me va a cobrar esos USD$100.000”.

El segundo problema que tiene es de orden político, ya que, al ser un académico, “no tiene estructura política”.

“No hay un partido político, lo cual es una ventaja y una desventaja, la desventaja está en que me toca negociar absolutamente todo. Entonces, en las conversaciones que yo ya he tenido prácticamente me han pedido los 21 concejales. Ahora, la salida que yo veo frente a estos dos temas es tener una buena propuesta de Gobierno de la ciudad. Si existe esto, negociemos y lleguemos a un acuerdo”, detalló.

Carrión negó aceptar el apoyo de todos para llegar a la Alcaldía, más bien, lo seleccionaría. “En política, la suma nunca da una totalidad del 100%. Hay que saber con quién te juntas y aquí voy, no solo con personas, sino también con partidos políticos. Entonces, la suma sí, pero no de todos”.

Desde su punto de vista, cree tener las posibilidades para ser Alcalde, en términos de conocer lo que se necesita de Quito y de tener un grupo de gente para llevar a cabo su gestión. “Creo que, en este momento, se requiere a una persona con un perfil, más o menos, como el mío. Así que vamos a ver qué pasa con estos dos temas que tenemos pendientes. Amo esta ciudad y qué mejor que poder servirle haciendo lo que uno sabe”.

