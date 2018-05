Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana "peleará por su casilla electoral", anuncia Paola Pabón (AUDIO)

Audio Mayo 14 - Paola Pabón



Entregará 900.000 firmas para impedir negativa de CNE para su inscripción y participar en comicios seccionales de 2019 Desde la semana pasada, el Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana se encuentra en búsqueda de recolectar 900.000 firmas para poderse inscribir como una organización política. En esta agrupación se encuentran varios exdirigentes y exmilitantes de Alianza PAIS (AP). Una de ellas es la exsecretaria de la Política, Paola Pabón, quien ahora es una de las personas que lidera la formación de este movimiento. La dirigente reiteró que "pelearán por su casilla electoral" para poder participar en los comicios del 2019.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) pretendió evitar que la Revolución Ciudadana se mantenga vigente y se encuentre organizada. Una campaña al margen de la ley, de los tiempos, de los plazos que, sin duda, demostró un boicot político e impidió que nos podamos registrar, primero como Revolución Ciudadana; luego como Revolución Alfarista –nombre decidido en Durán-“, recordó.

Sin embargo, comentó, gracias a Juan Pablo Arévalo y a Carlos Amaya, director y secretario de Acuerdo Nacional, ya se encuentran dentro del proceso de recolección de firmas en todo el país. “Desde el día miércoles de la semana pasada nos hemos planteado un plazo hasta el 10 de junio, hacer nuestra primera entrega de 900.000 firmas al CNE. Estamos ya en el territorio, desplazados a lo largo y ancho del país y también en las circunscripciones en el extranjero”.

Paola Pabón recordó que, en algún momento de la historia política del país existió el movimiento MANÁ, de Víctor Hugo Erazo, mismo que se extinguió en el 2012. “Hay unas declaraciones del señor, pero nosotros no tenemos nada que ver con él, no hemos conversado ni nos hemos acercado. Nosotros no somos MANÁ, somos Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana”.

“MANÁ se extinguió en el 2012, de hecho, el señor Víctor Hugo Erazo, en el 2014 fue candidato por el Partido Sociedad Patriótica (PSP). Hoy, este grupo de jóvenes –que reivindican la Revolución Ciudadana y la década del pueblo- han creído que es importante para la democracia ciudadana y para el país, continuar con el proceso", dijo.

Precisó que esta agrupación es cercana a la Revolución Ciudadana, los miembros son compañeros y no gente lejana, por lo que, en su iniciativa y calidad de simpatizantes, fueron al CNE, cumplieron con todos los trámites para su inscripción. “Como el CNE pensó que no tenían relación con la Revolución Ciudadana y la década del pueblo, les asignó claves”.

“Así que, en este momento, nos encontramos recogiendo firmas en todo el país, haciendo ejercicio de nuestro derecho que nos da la Constitución de organizarnos, defender nuestras ideas políticas y esperamos que, con 900.000 firmas, nos aprueben. Vamos a entregar 10 veces más de lo que determina el Código de la Democracia para que no exista negativa y que el CNE impida nuestro derecho a participar”, señaló.

“El correísmo es Revolución Ciudadana y, sobre todo, la década ganada, la década del pueblo. La Revolución Ciudadana es Acuerdo Nacional. Acuerdo Nacional es Revolución Ciudadana, es el renacimiento de la Revolución Ciudadana, es un nuevo momento. Creo que es importante señalar que estos 10 años y el final de lo que fue Alianza PAIS –que enarbolamos nosotros en cierto momento- también nos permite asumir errores cometidos y replantearnos una organización política que quiere ampliar su base, que necesita ampliarla”, reconoció.

Alegó que quieren crecer hacia sectores que, durante los últimos meses, han visto en Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana la posibilidad de continuar haciendo parte de ella. A su criterio, los 365 días del Gobierno del presidente Lenín Moreno –en donde no se ha cumplido una sola oferta de campaña- ha hecho que la gente extrañe y añore lo que fue la Revolución Ciudadana y lo que fueron 10 años de estabilidad para el país.

Paola Pabón ratificó que reconocen la figura histórica de Rafael Correa y consideró que se puede determinar al Ecuador con un antes y después de él en el poder. “Creo que la década del pueblo marca un hito fundamental en la historia política del país, pero también considero que los procesos políticos nos tienen que enseñar y tenemos que lograr trascender más allá de figuras históricas”.

“Nosotros creemos que este es un momento para fortalecer, sin duda, nuevos liderazgos en provincias. Tenemos una ventaja y es que la Revolución Ciudadana sufrió un tamizaje propio, natural. A veces miramos la política y el movimiento solo desde los dirigentes nacionales de quienes estamos en la cabeza, pero ha habido un remesón fuerte en provincias”, añadió.

Según indicó, han surgido liderazgos nuevos, jóvenes, que ha habido un refrescamiento de los rostros de lo que fueron los 10 años de la RC. “Queremos ampliar la base hacia los jóvenes, estudiantes, la clase media e intelectual que, sin duda, busca acercamiento con Acuerdo Nacional por, sobre todo, la debacle que atraviesa el país”.

“Creo que estamos enfrentando las horas más oscuras en el país con problemas que, en 10 años, no los vivimos. A mí, particularmente, me preocupa muchísimo la crisis de frontera, el tema de seguridad, la falta de horizonte en la política económica. En una economía dolarizada como la que tenemos sabemos que cualquier acción y decisión es sumamente delicada y peligrosa”, criticó.

Y continuó cuestionando: “Hasta ahora el Presidente de la República no manda la Ley con carácter de económico-urgente que su Ministra anunció hace más de un mes y medio. Hasta ahora no se pone de acuerdo en que si el país ha superado o no el límite de la deuda pública establecido por la Constitución, sigue habiendo versiones distintas de su equipo económico, mismo que no coincide con su equipo político. Vemos que no existe un frente político y esa falta de horizonte político de nuestro país hace que nuestra organización tenga vigencia”.

La dirigente reiteró que se están organizando para estar atentos e impedir que se retroceda en los derechos que ganó la ciudadanía durante los 10 años de la Revolución Ciudadana y para disputar, electoralmente, los próximos comicios. “Ya vemos cómo se encuentra la ciudad de Quito, sin horizonte, y obviamente, los cercanos al gobierno y a las “autoridades de control” (entre comillas porque están usurpando esos puestos), son los que están al margen de la ley”.

Para Pabón, son momentos difíciles, recordando que han estado acostumbrados a ser gobierno y a conducir los destinos del país, por lo que esta es una situación que les ha permitido reconocer temas trascendentales. “Vamos a disputar la casilla, vamos a pelear por nuestra casilla electoral, tenemos derecho, como cualquier organización política, pero sabemos que existen riesgos porque hace más de un año que no existe Estado de Derecho en el Ecuador”.

“Creo que lo fundamental es estar organizados, activados, en contacto, en comunicación permanente generando mecanismos alternativos de comunicación. Hemos tenido tres convenciones: La de Durán, la de San Antonio de Pichincha y la de Riobamba. Más de 1.000 ecuatorianos que se movilizaron a las tres convenciones por su cuenta porque ahora, como supuestamente lo señalaban, ya no hay los sánduches que motivan a los militantes de la Revolución a moverse”, indicó.

Este es un llamado que se ha hecho a quienes creen necesario que se mantengan vigentes y organizados, puntualizó. “Vamos a pelear, creemos que tenemos todas las condiciones para ser una organización política. Solo basta revisar los resultados de la consulta popular. Nosotros nos sentimos muy satisfechos con los resultados electorales que obtuvimos. Eso da cuenta de que seguimos siendo la primera fuerza política en el país, pero para eso necesitamos estar organizados, tener casilla electoral y poder disputar”.

“Pero nuestro principal horizonte es mantener vigente la Revolución Ciudadana. La ciudadanía no puede perderse, esto no va a durar toda la vida, el señor Moreno no le puede culpar de todos los males que suceden en el país al expresidente Rafael Correa. Ellos están 365 días en el Gobierno y no nos pueden decir que hay dos secuestrados de los cuales nadie habla porque es culpa del Expresidente. Nadie nos puede decir que el tema de la deuda sigue siendo culpa del Expresidente”, criticó.

Para la dirigente, se debe pensar en el país más allá de las dificultades que tienen como movimiento. Les preocupa mucho la “ola de agresión y violencia”, por lo que aseguró que ahora les toca hablarle con la verdad a la gente. “Hay que buscar mecanismos alternativos de comunicación para romper el cerco mediático. La gente está sintiendo las diferencias de 10 años de estabilidad, seguridad, en los cuales tuvimos errores, pero teníamos la voluntad política de mantener la paz y tener un horizonte político”.

“En este momento, si revisan las diferentes encuestas, que no tienen nada que ver con nosotros, todas coinciden: los ecuatorianos creen que el Gobierno actual no sabe hacia dónde va y eso genera mucha incertidumbre, frente a lo cual, los temas de violencia tienen mayor asidero”, comentó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

La exsecretaria de Gestión de la Política fue enfática en señalar que Acuerdo Nacional es para continuar la Revolución Ciudadana y reiteró que lo que le han dicho a la ciudadanía es que el proyecto siga. “Presentamos a Lenín Moreno como la continuidad de la Revolución Ciudadana porque sabíamos que habíamos avanzado mucho como país, pero que todavía hay millones de ecuatorianos que siguen en la pobreza, que hay que mejorar las condiciones de salud, generar empleo, que hay que pensar en los jóvenes que todavía no lo tienen, que hay que pensar en la vivienda”.

“365 días y, hasta ahora, no se ha construido una sola casa del plan de vivienda que ofreció el Presidente. Por eso necesitamos agruparnos. Sin duda, que Correa esté presente, que Jorge Glas esté presente, que muchos compañeros como Ricardo, Gabriela, Virgilio, nuestra bancada, etc. estén. Son importantes, actores fundamentales de la Revolución, pero su núcleo es el pueblo organizado. Si hay un pueblo que no esté dispuesto a retroceder, es que la Revolución Ciudadana está avanzando”, recalcó.

Para la política, los más interesados en señalar que las ideologías han terminado son los sectores de derecha, que no quieren que se los ubique como quienes defienden principios de la economía neoliberal, el crecimiento para pocos, que sigue queriendo que la factura la paguen las grandes mayorías. “Este es el momento de las ideologías. Acuerdo Nacional es una organización política de izquierda, que reivindica los intereses de las grandes mayorías, que defiende una economía, que combate la acumulación de pocos”.

“Quiero recordarles que, durante el Gobierno de Correa, más de dos millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y creemos que ese reto debemos seguir construyendo y hay que continuar trabajando. Creemos en servicios de calidad como derechos, la educación y salud como derechos de los más necesitados, creemos que hay que seguir avanzando para proteger una economía que, lastimosamente, el modelo neoliberal nos dejó dolarizada”, manifestó.

Por lo que reiteró que eso es lo que le pedirá al pueblo ecuatoriano, “que dé un voto de confianza a Acuerdo Nacional que, sin duda, es la continuación de la Revolución Ciudadana, de la mano de grandes compañeros como lo fue Rafael Correa, en su momento”. (JPM)