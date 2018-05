Juan Francisco Guerrero, constitucionalista, sobre CPCCS-T: "No se puede construir institucionalidad destrozándola" (AUDIO)

Además, considera "una reacción excesiva y peligrosa" de este Consejo cuando "llamó a la desobediencia o al no acatamiento de la decisión de un juez de El Oro" El jurista y catedrático universitario, Juan Francisco Guerrero, se refirió sobre las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) y considera que un mandato popular, en cualquier circunstancia, "no son cheques en blancos que pueden ser utilizados por el receptor a su conveniencia". Por ello, recalcó que "cuando alguien, sin importar la legitimidad popular que tenga, se proclama por sobre la Constitución, está manejando un discurso altamente peligroso". Además, manifestó que "no se puede construir una institucionalidad destrozándola".