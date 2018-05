MOROSA: Pablo Celi es quien saca a María Elsa Viteri del Ministerio de Finanzas (DOCUMENTO)

Documentos

El verdadero motivo de la salida de la ex funcionaria es que Contraloría descubre que tiene una deuda con la CFN desde el 2016 que no la registró La sorpresiva salida del cargo de ministra de Finanzas de la economista María Elsa Viteri fue provocada por un oficio del Contralor General del Estado, Pablo Celi, quien comunicó que la mencionada ex funcionaria está inhabilitada de ejercer ese cargo al ser deudora morosa de un crédito desde el 2016 otorgado por la Corporación Financiera Nacional, y que no fue registrado en su declaración antes de posesionarse con anterioridad como funcionaria pública, según pudo conocer en exclusiva Ecuadorinmediato.com