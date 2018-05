Hermana de Katty Velasco: "Presidente Moreno debería darnos prioridad, por lo menos atendernos"

Reclaman que es más de un mes que no han tenido información ni respuestas por parte del Gobierno Ana Velasco, la hermana de Katty, quien se encuentra secuestrada junto a Oscar Villacís, manifestó que, hasta el momento, "no hemos recibido ninguna noticia, ni siquiera las nuevas autoridades nos han atendido". Recalcó que continuarán pidiendo una reunión con el presidente Moreno y anunció que tienen pensado reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que este organismo está ayudando en la recuperación de los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio que fue secuestrado y asesinado por grupos irregulares.

Manifestó que “no hemos recibido ninguna noticia, ni siquiera las nuevas autoridades no nos han recibido”. Además, señaló que han hecho solicitudes por escrito para mantener una reunión, “pero hasta ahora no nos han atendido”.

Comentó que “el Gobierno y su gabinete no nos atendido en lo que necesitamos, que es información de nuestros familiares”. Velasco, quien reside en Santo Domingo de los Tsáchilas, lamentó que varias veces han viajado a Quito en busca de respuestas, saber qué está pasando y cuáles han sido los procedimientos y “no nos han dicho nada”.

Recordó que en una ocasión, el ex ministro del Interior, César Navas, les atendió, pero no entregó mayor información de la que ya se sabe. Desde entonces, no han tenido otro acercamiento con autoridades. Por ello, están solicitando al presidente Lenín Moreno para que él los reciba.

Además, mencionó que tienen pensado reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que este organismo trabaja para poder recuperar los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio que fue asesinado.

Velasco sostuvo que estuvieron en Quito este 14 de mayo, aprovechando que el Gobierno iba a entregar información a los familiares de los periodistas, “pero no nos dieron ninguna noticia”.

“El no saber nada es la desesperación y la incertidumbre que nos mata como familia”, expresó.

Anunció que seguirán insistiendo para lograr tener una reunión con el presidente Moreno y pidió a los ecuatorianos, “que como pueblo, nos unamos porque nadie está a salvo de esto. Debemos alzar nuestra voz y decir no más secuestros y asesinatos”.

(PP)

Fuente: Sonorama