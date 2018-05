"Designación de Richard Martínez genera confianza y tranquilidad": Asambleístas de CREO y PSC

Esperan que con Martínez al frente del ministerio de Economía, "se establezca un modelo económico eficiente" El asambleísta de CREO, Patricio Donoso, y el legislador Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, manifestaron su satisfacción por "el hecho de que se considere a Richard Martínez, un hombre de cámaras, para el ministerio de Economía". Donoso está convencido "que los quehaceres desde la óptica de gobierno serán muy diferentes". Por su parte, Kronfle considera que con esta designación, tanto a nivel nacional como internacional, "se ha visto con muy bueno ojos que se nombre a un ministro de Economía que viene del sector privado".

Donoso y Kronfle presidieron el Comité Empresarial Ecuatoriano, que era liderado por Richard Martínez, quien es el nuevo ministro de Finanzas y Economía.

El legislador por CREO manifestó que este nombramiento “es muy halagador para el sector productivo el hecho de que se considere a un hombre de cámaras y la ilusión que tenemos los ecuatorianos es que se establezca un modelo económico eficiente”.

“Estoy convencido que los quehaceres desde la óptica de gobierno serán muy diferentes”, afirmó.

Por su parte, Henry Kronfle, considera que la designación de Martínez “genera confianza y tranquilidad”, tanto a nivel nacional e internacional porque “Se ha visto con muy bueno ojos que se nombre a un ministro de Economía que viene del sector privado y conoce el tejido productivo nacional”.

Indicó que Martínez “va a poder manejar el tema con mensajes claros y sencillos para poder sacar la economía adelante”.

Desde lo legislativo, Donoso mencionó que están a la espera de que llegue el proyecto económico. “Preferiría que no venga con el carácter de urgencia económica, sino por vía ordinaria y no porque no es urgente, sino que da una o dos semanas más para poder profundizar los temas inmersos en el proyecto”, acotó.

Para Kronfle, “hay temas urgentes y estructurales. Entre los temas urgentes está el tema de la deuda y llegar a un acuerdo de cómo se va a manejar la deuda”. Aclaró que se necesita

Fuente: Radio Centro - NotiHoy