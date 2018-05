Empresarios esperan "redireccionamiento económico" con designación de Richard Martínez en Finanzas

Nuevo Ministro prometió garantizar sostenibilidad de finanzas públicas y promover crecimiento económico para generar empleo A través de sus cuentas en Twitter y en breves pronunciamientos, los empresarios reaccionaron favorablemente a la designación de Richard Martínez como nuevo ministro de Economía y Finanzas. Esperan que se mejoren las condiciones en el país y que exista un "redireccionamiento de la economía".

En su cuenta en Twitter, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, comentó: “Acertada decisión de @Lenin. Un gran reto para @RichardM_A Redireccionar la economía y crear condiciones para generar empleo y crecimiento, todo el apoyo. ¡Mis más sinceras felicitaciones!”.

Más tarde, en breves declaraciones, reiteró que existe expectativa por el plan económico. “Todavía tenemos que revisar el plan económico porque todavía no entra a la Asamblea. En base a eso tenemos que buscar que no suban impuestos, que no eliminen compensaciones”, dijo.

También se pronunció, en este sentido, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), institución de la cual, Martínez, es su presidente. “Le corresponderá a Richard, como una prioridad también, revisar el texto correspondiente, tratar de consensuarlo con el pueblo ecuatoriano y con la comunidad empresarial”.

Mediante la misma red social, el titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Pablo Arosemena, también reaccionó. “El nombramiento de @RichardM_A es una gran noticia para Ecuador. Señal positiva, que a la actividad comercial, principal generadora de empleos del país, le da confianza y optimismo”. (JPM)

Fuentes: Twitter – Pública FM