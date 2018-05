Abogado en caso David Romo: "Única certeza jurídica es negligencia del Estado"

Además, reveló que José Serrano irá a declarar en este caso "porque le dijo a Alexandra Córdova que el caso ya estaba, cuando era ministro del Interior" Han transcurrido 5 años desde la última vez que Alexandra Córdova habló con su hijo David Romo. El 16 de mayo de 2013 desapareció y para el abogado de la familia, Milton Castillo, "la única certeza jurídica es la negligencia del Estado". Pese a que se llamó a juicio a 6 presuntos implicados por el delito de asesinato, el jurista explicó que el delito configurado es de desaparición forzada. Por su parte, Córdova señaló que, hasta el momento, la esposa del presidente Moreno, Rocío González, no ha respondido la carta que le envió y rechazó que la actitud de las autoridades, tanto del anterior como del actual Gobierno, sigan siendo las mismas "es el mismo trato cruel e inhumano, mismas mentiras".

El abogado de Córdova, Milton Castillo, manifestó que “no me complace lo que ha dicho el juez en el auto llama a juicio” a 6 personas por el presunto asesinato de David Romo.

En esta audiencia, dijo, la Fiscalía presentó cerca de 400 pruebas, de las cuales 125 fueron aceptadas por el juez y “el resto fue “basura” y la “basura” está relacionada a toda la invención de Fiscalía para tratar de justificar el libreto de impunidad que ha desarrollado dentro de este proceso”.

Explicó que no se considera a las personas que estuvieron en la primera parte de la desaparición de Romo, “que es la medular y más importante, aquella que David estuvo en el bus y cuando recibió la llamada de su mamá”.

En su momento, dijo, procesadas el chofer y controladores de bus por asociación ilícita y robo de celular. “Luego vino otro proceso investigativo, supuestamente relacionado a la existencia de una clínica y toda esa información que trata de involucrar a David, no es coherente, no existe un vínculo claro de en qué momento después del bus fue a parar a la clínica. Los hechos no coinciden”.

Castillo señaló que “aparecen unos supuestos delincuentes, que dentro de la clínica, hicieron por lo que se les está juzgando: asesinato de David”.

Destacó que uno de los procesados terminó siendo testigo protegido, pero en su momento fue absuelto. Para el jurista, “la única certeza jurídica es la negligencia del Estado”.

Además, reveló que el asambleísta José Serrano irá a declarar “porque le dijo a Alexandra Córdova que el caso ya estaba”, cuando era titular del Ministerio del Interior.

Por su parte, Alexandra Córdova mencionó que envió una carta a la esposa del presidente Moreno, Rocío González, “quien está en eventos sociales figurando ante los medios sociales, simplemente en el caso de los desaparecidos a nadie le interesa. Hasta ahora no ha tenido la gentiliza de responderme o comunicarme algo”.

Rechazó que la actitud de las autoridades, tanto del anterior como del actual Gobierno, sigan siendo las mismas “es el mismo trato cruel e inhumano, mismas mentiras”.

Recordó que el expresidente Rafael Correa ordenó investigar el caso de David. “Lastimosamente dio la orden, pero no han cumplido”, lamentó Córdova al preguntarse “qué están escondiendo las autoridades, qué interés tenían en mi hijo que era un estudiante de universidad”.

Fuente: Majestad TV