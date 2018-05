Esposa de general Gabela asegura que hubo "conspiración" en su asesinato (AUDIO)

Audio Mayo 16 - Patricia Ochoa



Enfatizó que las autoridades, "lo único que han hecho es tratar de borrar las huellas que dejó el delito" Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, quien fue asesinado, explicó que debido a la constante denegación de justicia por parte de las autoridades de Estado, está convencida de que hubo "conspiración" y que no fue delincuencia común. Reclama que, hasta el momento, no se ha entregado informe pericial completo, sin firmado ni sumilla. Recalcó que "al declararse reservado y dicen que es un delito común, da a pensar que desde un principio el Estado estaba consciente que lo de mi esposo fue un crimen de Estado.

Explicó que “de la presidencia de la República, lo que nos manifestaron es que el informe del asesinato de mi esposo, del comité interinstitucional no existe”. Señaló que la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, envió a la Defensoría del Pueblo que hacia la acción judicial, “el mismo informe que me entregó a mí la ministra de ese entonces Ledy Zuñiga, que incluye el informe del perito Meza, sin firma ni sumilla”.

En la página del Ministerio de Justicia, dijo, “la misma ministra Alvarado dice que está enviando al juez el mismo informe que envió a la Defensoría, lo que es lamentable porque es incompleto”.

Recordó que el expresidente Rafael Correa, el 27 de junio de 2015, afirmó que él ya recibió el informe y le va a entregar a la familia. La señora Ledy Zuíga anuncia, el 24 de junio de 2015, anuncia que le va a entregar al presidente el informe. “Realmente es preocupante para nosotros porque es una lucha y una denegación de justicia constante en el caso de asesinato a mi esposo”.

Manifestó que desde la acción judicial que se inició en la demanda que se hizo, tanto la Fiscalía como ministros, “nos denegaron justicia y no hubo una seria investigación”.

Ochoa indicó que en la investigación que hizo el perito Meza, “se hicieron tres productos, el primero era el cronograma de trabajo, el segundo era descartar le delito común y el tercer producto era dar nombres de las personas y el móvil, si era por las actividades de mi esposo. Por ello la clave está en el tercer producto que no aparece”.

Sostuvo que Meza ha reiterado que el caso Gabela no era delincuencia común. “Como filtró un contrato de confidencialidad con el ministerio de Justicia, cuando empezó la investigación, no puede hablar de nombres ni lo que contiene ese producto”.

La esposa de Gabela comentó que su visita a la Contraloría fue porque ya desde hace algún tiempo, se le pidió que nos entregue una documentación referente a la auditoria que se había hecho al contrato del ministerio de Justicia al perito Meza. “me preocupa que esa auditoría, el Contralor de ese entonces o la persona a cargo, no haya exigido que le entreguen el contenido de las actas para poder corroborar que existía ese tercer producto”.

Recalcó que “desde que el ministerio de Justicia no se envía documentos que pide la Contraloría, se declara reservado y dicen que es un delito común, se empieza un contrato y lo hacen con una cláusula de confidencialidad, todo esto da mucho que pensar que desde un principio el Estado estaba consciente que lo de mi esposo fue un crimen de Estado y lo único que han hecho es tratar de borrar las huellas que dejó el delito con las investigaciones se han hecho”.

Ochoa está convencida que atrás del asesinato de su esposo están “militares, gente del estado con mucho poder y nexos con mafias de vendedores de armas” y está segura de que su esposo fue víctima de conspiración.

Argumentó que toda esa denegación de justicia es la que le lleva a confirmar que fue una conspiración. “Se investiga y se niega a dar los resultados, me parece extraño”, puntualizó.

Recordó que en agosto de 2017, Pablo Celi les informó que “sí habían entregado primero y segundo producto firmados y con sumilla del perito Meza, pero debe haber una conclusión en la que diga descartado el delito común. Por eso estamos en la contraloría para que nos entreguen esa documentación”.

Como esposa, comentó, vivió de cerca la persecución a Jorge Gabela y, en una ocasión, “un comandante general le amenazó públicamente a mi esposo”.

Reveló que algunos que serían presuntamente los responsables, “les he visto a menos de 50 centímetros y he tenido que mantener la calma porque, además, me han hecho algunas denuncias de juicio, por daño moral, heredé juicios de mi esposo por hablar en contra de los helicópteros Dhruv”. En una ocasión, lamentó, que el fiscal Galo Chriboga “le llevé una documentación y me la lanzó por la cabeza”.

Por último, indicó que realizó varios pedidos al ex fiscal Carlos Baca para que le dé información sobre la investigación y “me tuvo de un lado al otro y nunca quiso investigar”.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio