EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Gobierno y trabajadores evalúan nuevos contratos laborales

Ministerio de Trabajo propuso crear un observatorio para verificar que las modalidades contractuales no incumplan los derechos laborales Tras la reunión mantenida entre el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Gobierno propuso estructurar un observatorio que vigile la aplicación de nuevas modalidades de contrato en varios sectores, como el turístico y el palmicultor.

“Nuestra propuesta fue hacer un observatorio para analizar trimestralmente el desarrollo, el resultado de las modalidades, de manera que, si hay algún tipo de precarización o explotación de trabajadores, daremos marcha atrás y corregiremos lo que se debe corregir”, manifestó el secretario de Estado. Resaltó la necesidad de tener un espacio de tolerancia y observación para verificar si funcionan o no las iniciativas del Gobierno para contrarrestar el desempleo y subempleo.

“El Gobierno no puede quedarse de manos cruzadas frente a los más de 4 millones de subempleados y aproximadamente 300.000 desempleados que hay en el país”, enfatizó Ledesma.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), señaló que las propuestas del observatorio así como otorgar un período para analizar la aplicación de las nuevas modalidades de contrato serán analizadas por las diferentes organizaciones de los trabajadores y se dará una respuesta la siguiente semana en una reunión en la que tienen previsto analizar el nuevo Código del Trabajo y sobre el Consejo Nacional del Trabajo.

El dirigente fue enfático al asegurar que las organizaciones de trabajadores no permitirán de ninguna manera la generalización de contratos, la precarización ni la flexibilidad laboral.

Aún no hay desvinculaciones en el sector público

En el marco de la optimización del Estado que contempla la fusión de algunos ministerios y la eliminación de varias secretarías, el ministro Ledesma informó que hasta el momento no hay desvinculaciones en el sector público, y recalcó que no se contempla el despido de trabajadores con nombramiento definitivo. Además, se estima que en un lapso de 90 días se tenga ya una lista con las personas que deberán dejar sus puestos, principalmente del nivel jerárquico superior y quienes no superen un proceso de evaluación de desempeño. La idea es que no se dupliquen puestos luego del proceso de fusión ministerial.