Vinicio Alvarado: Informe de UAFE ha sido "completa y nítidamente justificado"

Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado son investigados por presuntas operaciones injustificadas e inusuales determinadas en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Según este reporte hay inconsistencias en las cuentas de los hermanos Alvarado Espinel, varios de sus parientes.

Además de empresas vinculadas a esta familia, entre estas Creacional, compañía de Vinicio Alvarado que registró ingresos por $ 155 millones entre el 2010 y el 2017.

En estos días, Fernando Villavicencio, en su cuenta de Twitter, difundió una fotografía de un hombre, que, según él, sería Vinicio Alvarado, en la zona de migración de un aeropuerto.

En la misma red social, Vinicio Alvarado se pronunció.

Desde que salí de la función pública me he dedicado exclusivamente a mi actividad profesional privada y mis viajes al exterior -he hecho algunos desde desde entonces- tienen estricta relación con mi trabajo.

Los temas legales siguen su curso...1/2