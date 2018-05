POLÉMICA: Tras salir del Ministerio, María Elsa Viteri revela lo que sería el plan del Gobierno en materia económica

Se pensaría en subir IVA, acudir a organismos internacionales y adoptar consejos que daba Richard Martínez cuando hablaba como empresario La ex Ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, reveló las opiniones que tendrían algunos integrantes del Frente Económico. Por ejemplo, dijo que la Ministra de Productividad, Eva García, es partidaria de que se incremente el Impuesto al Valor Agregado, pues, según señaló, "los empresarios estaban de acuerdo con ello". Asimismo, dijo que el asesor presidencial Santiago Cuesta, le indicó que la presión tributaria era baja y le habló sobre la necesidad de eliminar gasto corriente. "Situación similar a la que escuchaba en reuniones con informativos y representantes de organismos internacionales", precisó.

María Elsa Viteri dijo que Martínez era el representante del diálogo entre el Gobierno, a través de Juan Sebastián Roldan, y ella, como Ministra de Finanzas, y los empresarios.

"Todo el tiempo ha presentado sus recomendaciones para el manejo económico, durante la elaboración de la Ley Económica Urgente, solicitaba insistentemente la no eliminación de extensiones para su gremio, sin considerar la situación del resto de la economía ecuatoriana o aduciendo que la permanencia de ventajas a su gremio significaría el bienestar para el resto de la población", reveló.

Para Viteri, Martínez "hoy tendrá la oportunidad de poner en práctica las recomendaciones que había públicamente en el pasado, como eliminación del ISD, o reducción de los miles de millones de gasto público, bajar impuestos, entre otros”.

En las reuniones con empresarios, Viteri, según dijo, mencionaba que no debería existir el ISD, siempre y cuando los flujos externos fuesen importantes como debería serlo.

"Minutos antes de que me anunciaran mi retiro, me encontraba en una reunión con una parte de los empresarios a los que representa el nuevo Ministro y la Ministra del MIPRO, dentro de la explicación para ponerme en contexto, la Ministra me señala que debería subirse el IVA, puesto que los empresarios estaban de acuerdo con ello", indicó.

Mientras que en una reunión con el asesor presidencial, Santiago Cuesta, le decía que la presión tributaria era baja, además, de la necesidad de eliminar gasto corriente.

"Situación similar a la que escuchaba en reuniones con informativos y representantes de organismos internacionales", acotó.

Es necesario eliminar el derrote, pero no la inversión en la ciudadanía, insistió Viteri sobre su visión de lo que se debe hacer en la economía.

"Es imprescindible hacer una reestructuración de la normativa vigente, pero no de poner en riesgo al país, en particular, a lo referente al financiamiento público", opinó.

(PAY)