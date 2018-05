Ejército confirma desaparición de militares ecuatorianos en frontera norte

Patrulla salió a buscarlos, pero no logró encontrarlos El Ejército ecuatoriano confirmó que una patrulla militar nacional está desaparecida. Los uniformados, que pertenecían al destacamento Soldado Santander (Maldonado) de Carchi, salieron del destacamento a realizar un reconocimiento de hitos en el límite fronterizo con Nariño, y no regresaron. Otro grupo salió a buscarlos, pero no obtuvo éxito.