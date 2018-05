De "infortunadas, imprecisas e incompletas", califica Observatorio Ciudadano a declaraciones de Nebot sobre Rodas (AUDIO)

Audio Mayo 17 - Xavier Buendía I



Xavier Buendía criticó que burgomaestre guayaquileño se haya referido a institucionalidad de Municipio de Quito sin pronunciarse sobre casos de corrupción que son investigados El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mostró su respaldo para con el burgomaestre de Quito, Mauricio Rodas, y aseveró que lo que se estaría tratando de dar en su administración, por parte del pedido de 12 concejales, "de dar un paso al costado", sería "un golpe de Estado". El presidente del Centro de Observación Ciudadana, Xavier Buendía, se mostró sorprendido por dichos pronunciamientos y comentó que, de la valoración que han hecho de ellas, resultan ser "infortunadas, imprecisas e incompletas".

“El infortunio está en el hecho de que nos llegamos a enterar de que, hasta hace algunos días, había ya una adhesión hacia al abogado Nebot del 44%, en Quito, el mismo que, después de sus declaraciones, van a sufrir un serio detrimento. Por eso son infortunadas”, comentó.

Mientras que, desde el punto de vista de la imprecisión, “yo no conozco el caso, ni en el Ecuador, ni en el mundo, de que haya una especie de golpe de Estado por peticiones o solicitudes. Los 12 concejales, más allá de que nosotros hemos sido reiterativos en la precariedad del trabajo del Concejo Metropolitano en su conjunto y que sus resultados son insuficientes, no existe un golpe de Estado por petición o solicitud. No existe, en los anales de la historia, un golpe de Estado que se haga por petición o por rueda de prensa”.

En cuanto a ser incompletas sus declaraciones, explicó Buendía, se suscriben a lo dicho, pero consideró que le faltaron algunas cosas. “El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad concreta de que, si hablamos de institucionalidad, no hablamos de personas. En segundo lugar, esta no representa, ni al doctor Rodas, ni a los concejales; sino a la ciudadanía. Al representar a la ciudadanía –si el abogado se está refiriendo a lo que está sucediendo en Quito-, hubiésemos querido que también se pronuncie sobre los temas que están siendo instruidos e indagados por la Fiscalía”.

“Caso ODEBRECHT, de la propia asociación ilícita en la que nosotros estamos participando, los temas del Estado de corrupción. Es decir, yo creo que se está hablando de la institucionalidad, de posibles golpes de Estado por solicitud expresa y rueda de prensa; debería ser total y además, colocarse del lado de la historia, correcta, del lado de la ciudadanía”, reclamó.

Buendía, durante una entrevista para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com/Radio, fue enfático en señalar que no quieren que, con esto, se intente polarizar alrededor de sus declaraciones y que se deje de discutir en la ciudad lo importante, que son los casos de corrupción que la administración de justicia está investigando.