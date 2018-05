Un 25 a 30 por ciento de población ecuatoriana es infértil (AUDIO)

Audio Mayo 23 - Alexandra Naranjo



Equipo que trate a pareja que no puede tener hijos debe ser multidisciplinario Alexandra Naranjo, médico ginecóloga del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, se refirió a la infertilidad, una condición que afecta a parejas que no pueden concebir un hijo naturalmente. Señala que para dar solución a estos casos, existen varios tratamientos que van orientados a cada problema. "Lo primero que deben hacer es acudir a un centro especializado, el equipo que trata a la pareja infértil tiene que ser multidisciplinario, partimos del ginecólogo, pero si analizamos que el hombre tiene problemas también tiene su intervención urología, tal vez genética, y, en algunos casos, psicología", comentó la doctora.

Añadió que entre un 35 y 45 por ciento de las mujeres sufren de infertilidad, mientras que en el caso de los hombres es de un 30 a 35 por ciento.

“La infertilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo cuando la pareja tiene relaciones sexuales sin la debida planificación. Hay que tomar en cuenta que existe el factor femenino, que es el que únicamente se ha abarcado, pero también tenemos el masculino, y una combinación de ambos. Muchas veces solo enfocamos a la mujer cuando el estudio debe de ser a la pareja porque los problemas pueden existir en cualquiera de los dos, factores tipo anatómico, infeccioso, genético, mal formaciones o problemas que se van suscitando durante la vida reproductiva”, explicó.

Manifestó que la parte social puede ser una causa fundamental y fuerte para que se presente la infertilidad. “Hace 50 años no teníamos los anticonceptivos, la pareja recibían los hijos que gracias a Dios lleguen y no hablaban de ese tema”.

Naranjo acotó que “todas las mujeres venimos genéticamente programadas para tener una adecuada fertilidad, pero hoy la mujer posterga la decisión de tener hijos por varios motivos, por trabajo, estudios y tenemos objetivos en la vida de cosas materiales, como tener una casa. Y hoy sabemos que después de los 35 años la reserva ovárica en la mujer va descendiendo rápidamente y a los 40 años es casi inexistente”.

Explicó que las mujeres vienen con una reserva de óvulos en los ovarios, y éste ovulo es el que durante los años reproductivos se une con el espermatozoide y genera un embrión.

“Hay muchas mujeres que llegan a la consulta y escuchamos que dicen: yo no tengo en mis planes tener hijos. Lo que les decimos es que en unos años puede cambiar su modo de pensar, entonces lo primero es no postergar la decisión de la maternidad y paternidad porque pasado los 35 años este tema se vuelve complejo en la mujer, en el hombre a partir de los 50 años”, dijo.

Detalló además los pasos que deben seguir las parejas que estén pasando por esta situación.

“Lo primero que deben hacer es acudir a un centro especializado, cuando hablamos de la pareja infértil, el equipo que trata a la pareja tiene que ser multidisciplinario, partimos del ginecólogo, pero si analizamos que el hombre tiene problemas también tiene su intervención urología, tal vez genética, y en algunos casos psicología porque hay parejas que buscan por 10 o 15 años tener un hijo y no logren ese objetivo, esto afecta, y el estrés es en el hombre o la mujer. El enfoque tiene que ser orientado a cada problema, no podemos generalizar, cada caso es particular.

Sobre las alternativas y tratamientos para las parejas que quieren traer un hijo al mundo, subrayó que hay dos tipos:

“Tratamientos de alta complejidad y de baja complejidad, dependiendo la causa. Dentro de la baja complejidad tenemos a la inseminación intrauterina, que primero parte dentro de la estimulación hormonal a la mujer cuando ya tenemos una adecuada producción de óvulos procedemos a dejar el espermatozoide dentro del útero de la paciente, facilitamos el paso de la relación sexual, es decir, si el espermatozoide pase o no dentro del útero ese es un tratamiento de baja complicidad y luego los de alta complejidad como la fertilización in vitro, en sus diversas modalidades, porque ¿qué sucede en la paciente mayor de 40 años que nos consulta y que, lastimosamente, no tiene óvulos?, en ese caso, puede adoptar un hijo o a un óvulo, eso significa que una mujer más joven done ese óvulo y junto con el espermatozoide de su esposo tengan un hijo que luego lo albergará en su vientre durante el período de gestación”.

Agregó que también existen los tratamientos quirúrgicos. “Planteamos la opción de una cirugía en problemas como las adherencias, al endometriosis, que hoy es una den las patologías más frecuentes para la infertilidad”.

“Hay causas que son fáciles de resolver como un problema infeccioso, una prostatitis crónica en el hombre puede disminuir la calidad de los espermatozoides, incluso su cantidad y afectar la fertilidad, y ese problema se puede resolver con antibióticos y una terapia adecuada vuelve a la funcionalidad completa. Pero tenemos otro tipo de problemas en donde la calidad del semen se ve muy comprometida en estos casos hay otros procedimientos, como el banco de semen, si es complicado también en el hombre, pero con opciones”, acotó.

La doctora resalta que la expectativa de vida mundialmente es de 70 a 75 años. “En el país no tenemos datos certeros de los casos de infertilidad porque es un problema que no se consulta y no en todos los centros especializados se atiende, no hay cifras reales, pero hablamos de un 25 a 30 por ciento de la población ecuatoriana”.

“Este es un problema social, en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora atendemos baja complejidad, llegamos a estimulación hormonal, inseminaciones, y darle una opción a esa pareja que busca conseguir ese sueño”, finalizó.

FO

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuador Inmediato Radio