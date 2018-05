Diana Salazar: Se descubre cómo ODEBRECHT "triangulaba" pagos en efectivo para sobornos en Ecuador (AUDIO)

Audio Mayo 23- Diana Salazar



UAFE interviene en proceso que Fiscalía investiga con estos informes Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), explicó cuáles eran las acciones que realizaba ODEBRECHT para pagar en efectivo los sobornos en Ecuador. "Hemos identificado la transaccionalidad que se realizaba para que estos funcionarios puedan disponer de este efectivo", reveló.

Recalcó que Odebrecht ha sido una empresa corruptora, “pero la misma no pudo haber realizado estas actividades si existían los funcionarios públicos que están con la obligación de decir no y de denunciar cuando viene la empresa a ofrecer este tipo de actos”.

Considera que hay una doble obligación porque son representantes del Estado, “entonces el particular puede tener cualquier tipo de propuesta, pero dependerá de la posición del funcionario si da cabida o no”.

De lo que conoce de esto, expresó que los que participaron en esta trama ya no estaban en Ecuador cuando inició la investigación y estaban siendo procesados en Brasil. “Lo que siempre hemos observado es que cuando la persona huye la acción de la justicia ya no va a ser suficiente porque si no está en el país no puede responder y habrá procesos detenidos”.

Por esta razón, cree que el lavado de activos debería poder juzgarse en ausencia y que sea imprescriptible, situación que no ocurre y solo los delitos en contra de la administración pública son los que tiene este mecanismo.

La directora de la UAFE explicó que su ámbito de acción está en análisis de operaciones y según la trama de Odebrecht, se llegó a establecer que todas las operaciones las realizaban en efectivo. “Hemos identificado la transaccionalidad que se realizaba para que estos funcionarios puedan disponer este efectivo”, afirmó Salazar al precisar que como resultado, este miércoles reconocerá firma y rúbrica en una acusación particular que se presentó en contra de una persona jurídica privada que “le facilitaba del dinero en efectivo a Odebrecht para que puedan pagar los sobornos”.

Recalcó que es una persona jurídica ecuatoriana que “tenía muchos vínculos con Odebrecht y Panamá”.

La directora de la UAFE aseguró que este caso tiene ya casi 90 días. “Lo que ocurre es que se mantiene la reserva y no se ha dado mayor énfasis en este proceso”. Explicó que hasta este punto el culpable es la empresa que facilitó estas actividades a Odebrecht. “Sirvió de vínculo para que Odebrecht pueda disponer de este dinero ilícito acá”.

Comentó que las operaciones se realizaron desde sus offshore en Bahamas o cualquier paraíso fiscal. “Lo que pasaba es que estas transacciones llegaban a Panamá, a través de Colombia Managment se trasladaba o transfería al Ecuador, en ese momento se vio afectado nuestro sistema financiero. Una vez que llegaba a nuestro país estos dineros la empresa ecuatoriana sacaba los fondos aduciendo gastos y entregaban en efectivo”.

“Una vez que tenían el efectivo el funcionario de Odebrecht le pagaba a los trabajadores públicos. Esto porque no se podía realizar transferencias”. Según Salazar este último no era un método común en la empresa de Odebrecht.

“En un inicio cuando la UAFE publicó el monto aproximado se hablaba de US$ 33 millones de dólares, que es lo que establecía el Departamento de Justicia. Se movilizó demasiado dinero en efectivo, esto fue durante varios años. Uno de los empleados de Odebrecht explicó que por la frecuencia con la que tenían que entregar este dinero al funcionario público tuvieron que rentar una suite en el mismo edificio para no tener que salir por la inseguridad que representa grandes cantidades de dinero”, mencionó.

Aseguró que en este caso el trabajador público tenía una suite en el primer piso y el funcionario de Odebrecht tuvo que rentar una suite en el segundo piso y bajar el dinero. “Como podemos ver esta es la dificultad para encontrar el rastro del dinero porque a menos que descubramos las caletas donde se almacenó ese dinero es complicado encontrar las pruebas, sino siempre van a decir que ni un solo dólar se ha encontrado en las cuentas”.

Salazar se refirió al papel de la UAFE ante el caso. “En su momento la institución rastreó todas estas operaciones y esto produjo el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas que fue presentado a Fiscalía General del Estado. La misma con este documento generó una instrucción fiscal y por ley la UAFE tiene que participar como sujeto procesal en los casos iniciados. Esto va a ser en todos los procesos en los que nuestra institución ha realizado un reporte con miras a una reparación integral”.

“El sistema financiero se vio afectado y hay que buscar una reparación al Estado que sirva para que estos casos no vuelvan a suceder”. Salazar explicó que estas acciones perjudican al país. “Van a decir que la empresa dejo de percibir ganancias, pero hay que recordar que por el mero hecho de ser funcionario público hay que cumplir con sus responsabilidades. La empresa privada que ayudo con estas operaciones también afecto en la economía del Estado”, comentó.

Aseguró que cuando comiencen los procesamientos a Odebrecht en varios temas el Estado podrá realizar una reparación integral. “Uno de los efectos de la sentencia es realizar la reparación integral de lo contrario no se puede solicitar una indemnización a menos que sean procesados y sentenciados”.

Explicó que a Odebrecht no se le ha sentenciado a nada en términos jurídicos, ni económicos. Mencionó que ante los varios casos del tema la institución ya tiene presentada su acusación y se espera a que la juez de garantías penales de la Unidad Judicial de Zamborondón señale día y hora para el proceso. “En este caso hubo detección de la transaccionalidad que fue la adquisición de bienes pagados en efectivo. Es decir, US$ 300 mil dólares depositados en una cuenta y otra parte fue un préstamo entregado por el BIESS”.

Sobre las acusaciones de Alex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli y el caso del metro de Quito, aseguró que “la UAFE no investiga solo analiza. En estos otros casos la institución está recibiendo continuamente denuncias de la ciudadanía y por eso nosotros comenzamos a realizar nuestros análisis. Una vez que hacemos esto se emita a la Fiscalía. Tenemos un universo de reportes”.

“Hemos remitido ya una serie de reportes ante estos casos el problema es que nosotros tenemos un límite y la reserva. Tenemos que esperar la acción de Fiscalía para poder socializar con el público”, aseguró.

Sobre el ámbito personal Salazar aseguró que se encuentra más tranquila, “estamos participando y vamos a continuar haciéndolo porque pienso que podemos aportar en cualquier espacio”. (BGV/PP)

Fuente: Ecuadorinmediato