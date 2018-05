Ex Presidente Rafael Correa da su versión en caso Balda desde Bélgica

Según abogados de Fernando Balda, ex Mandatario habría asegurado desconocer el tema Este jueves, el ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, dio su versión sobre el presunto secuestro de Fernando Balda. El testimonio fue recogido, a través de videconferencia, desde el consulado de Bélgica, en donde reside el ex Mandatario.